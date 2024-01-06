https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/uvelichenie-v-tri-raza-ketsba-rasskazal-o-tom-kak-proshel-god-dlya-strakhovoy-kompanii-1049759813.html

Увеличение в три раза: Кецба рассказал о том, как прошел год для страховой компании

Увеличение в три раза: Кецба рассказал о том, как прошел год для страховой компании

Более 90 тысяч автомобилей было застраховано в Абхазии в 2023 году на сумму около 91 миллион рублей. 06.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-06T19:50+0300

2024-01-06T19:50+0300

2024-01-06T19:50+0300

в абхазии

абхазия

экономика

страхование

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/06/1049759198_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ba7197df1d34c497820148eb47e28319.jpg

В эфире радио Sputnik Абхазия директор компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба рассказал о том, что за 2023 год на территории республики было застраховано в три раза больше автотранспортных средств в сравнении с 2022 годом. В общей сложности, за минувший год было застраховано 90 тысяч автомобилей на общую сумму около 91 миллиона рублей. Штраф за управление автомобилем на иностранных госномерных знаках на территории Абхазии без полиса обязательного страхования составляет 600 рублей. Кецба видит необходимость в увеличении суммы штрафа. Он уверен, что в республике также необходимо быстрыми темпами развивать внутреннее автострахование. В 2024 году он вместе с коллегами планирует направить в Парламент страны проект закона, предусматривающий такую возможность. Всего за 2023 год было 47 страховых случаев ДТП. По ним компания выплатила более 1,6 миллиона рублей. Максимальная допустимая сумма выплат составляет 50 тысяч рублей, отметил он и добавил, что сегодня уже встал вопрос об увеличении максимальной суммы выплат. С таким предложением компания будет выходить к Правительству Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, экономика, страхование, видео, мультимедиа, видео