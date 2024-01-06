https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/vzaimnyy-interes-kvarcheliya-ob-abkhazo-rossiyskom-sotrudnichestve-v-sfere-obrazovaniya-1049736758.html
Взаимный интерес: Кварчелия об абхазо-российском сотрудничестве в сфере образования
Взаимный интерес: Кварчелия об абхазо-российском сотрудничестве в сфере образования
О взаимодействии Абхазии и России в сфере образования, совместных проектах, а также о том, в чем состоит взаимный интерес сторон при их осуществлении, в эфире... 06.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-06T11:40+0300
2024-01-06T11:40+0300
2024-01-06T11:40+0300
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Взаимный интерес: Кварчелия об абхазо-российском сотрудничестве в сфере образования
Взаимный интерес: Кварчелия об абхазо-российском сотрудничестве в сфере образования
Министерством просвещения Абхазии в декабре 2023 года был подписан Меморандум о сотрудничестве с Всероссийским детским центром "Смена", флагманом детского образования и отдыха в России. Стороны планируют реализацию общих проектов и мероприятий. Ребята из Абхазии уже имели возможность побывать в Центре.Замминистра просвещения Абхазии считает, что сотрудничество с главным профориентационным детским центром России даст положительные результаты, так как абхазские ребята, посещающие образовательный лагерь, имеют возможность расширить кругозор, а также пообщаться с российскими сверстниками.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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образование, дети, школьники, абхазия, россия, подкасты, аудио
образование, дети, школьники, абхазия, россия, подкасты, аудио
Взаимный интерес: Кварчелия об абхазо-российском сотрудничестве в сфере образования
О взаимодействии Абхазии и России в сфере образования, совместных проектах, а также о том, в чем состоит взаимный интерес сторон при их осуществлении, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель министра просвещения Абхазии Ада Кварчелия.
Министерством просвещения Абхазии в декабре 2023 года был подписан Меморандум о сотрудничестве с Всероссийским детским центром "Смена", флагманом детского образования и отдыха в России. Стороны планируют реализацию общих проектов и мероприятий. Ребята из Абхазии уже имели возможность побывать в Центре.
Замминистра просвещения Абхазии считает, что сотрудничество с главным профориентационным детским центром России даст положительные результаты, так как абхазские ребята, посещающие образовательный лагерь, имеют возможность расширить кругозор, а также пообщаться с российскими сверстниками.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.