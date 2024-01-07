https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/1049769279.html

Праздник для всех: Рождество в разных странах мира

Праздник для всех: Рождество в разных странах мира

Православные христиане по всему миру отмечают Рождество Христово 7 января. 07.01.2024, Sputnik Абхазия

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Миллионы православных христиан во всем мире отметили один из главных церковных праздников — светлое Рождество Христово. Начало его празднования относится ко временам апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста — Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному — еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.Празднование Рождества Христова завершается Божественной литургией — богослужение, на котором совершается таинство Причащения.Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости. В этот день люди сильнее всего верят в чудо.

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