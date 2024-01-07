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Праздник для всех: Рождество в разных странах мира
Праздник для всех: Рождество в разных странах мира
Православные христиане по всему миру отмечают Рождество Христово 7 января. 07.01.2024, Sputnik Абхазия
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Миллионы православных христиан во всем мире отметили один из главных церковных праздников — светлое Рождество Христово. Начало его празднования относится ко временам апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста — Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному — еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.Празднование Рождества Христова завершается Божественной литургией — богослужение, на котором совершается таинство Причащения.Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости. В этот день люди сильнее всего верят в чудо.
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фото, фото , мультимедиа, в мире, рождество, религия
фото, фото , мультимедиа, в мире, рождество, религия

Праздник для всех: Рождество в разных странах мира

20:01 07.01.2024
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Православные христиане по всему миру отмечают Рождество Христово 7 января.
Миллионы православных христиан во всем мире отметили один из главных церковных праздников — светлое Рождество Христово. Начало его празднования относится ко временам апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста — Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному — еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.
Празднование Рождества Христова завершается Божественной литургией — богослужение, на котором совершается таинство Причащения.
Рождество – это символ обновления мира, торжества добра и справедливости. В этот день люди сильнее всего верят в чудо.
© Sputnik / Леон Адлейба

Рождественское богослужение прошло в Абхазии в ночь с 6 на 7 января.

Рождественское богослужение прошло в Абхазии в ночь с 6 на 7 января. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Леон Адлейба

Рождественское богослужение прошло в Абхазии в ночь с 6 на 7 января.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве.

© AP Photo /Amr Nabil

Рождественские службы проходят и в мусульманских странах, в которых живут православные христиане. На фото празднование в Каире, Египте.

Рождественские службы проходят и в мусульманских странах, в которых живут православные христиане. На фото празднование в Каире, Египте. - Sputnik Абхазия
3/16
© AP Photo /Amr Nabil

Рождественские службы проходят и в мусульманских странах, в которых живут православные христиане. На фото празднование в Каире, Египте.

© AFP 2023 / Karen Minasyan

Православные отмечают Рождество в соборе Святого Григория Просветителя в Ереване.

Православные отмечают Рождество в соборе Святого Григория Просветителя в Ереване. - Sputnik Абхазия
4/16
© AFP 2023 / Karen Minasyan

Православные отмечают Рождество в соборе Святого Григория Просветителя в Ереване.

© AFP 2023 / Andrej Isakovic

Люди собираются во время ежегодной церемонии костра из сушеных дубовых ветвей в канун православного Рождества в Белграде.

Люди собираются во время ежегодной церемонии костра из сушеных дубовых ветвей в канун православного Рождества в Белграде. - Sputnik Абхазия
5/16
© AFP 2023 / Andrej Isakovic

Люди собираются во время ежегодной церемонии костра из сушеных дубовых ветвей в канун православного Рождества в Белграде.

© AFP 2023 / Robert Atanasovski

Музыка - неотъемлемый символ праздника, в том числе, Рождества.

Музыка - неотъемлемый символ праздника, в том числе, Рождества. - Sputnik Абхазия
6/16
© AFP 2023 / Robert Atanasovski

Музыка - неотъемлемый символ праздника, в том числе, Рождества.

© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Рождество - праздник для всей семьи, для больших и маленьких. На фото ребенок перед началом литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Рождество - праздник для всей семьи, для больших и маленьких. На фото ребенок перед началом литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Alexander Galperin
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Рождество - праздник для всей семьи, для больших и маленьких. На фото ребенок перед началом литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

© AP Photo /Mahmoud Illean

Крестный ход проходит и в Вифлиеме, в котором, по преданию, родился Иисус Христос.

Крестный ход проходит и в Вифлиеме, в котором, по преданию, родился Иисус Христос. - Sputnik Абхазия
8/16
© AP Photo /Mahmoud Illean

Крестный ход проходит и в Вифлиеме, в котором, по преданию, родился Иисус Христос.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно проводит богослужение в храме Христа Спасителя в Москве.

© Sputnik / POOL/Gavriil Grigorov / Перейти в фотобанк

В праздничных мероприятиях в Ново-Огарево принял участие и президент России Владимир Путин.

В праздничных мероприятиях в Ново-Огарево принял участие и президент России Владимир Путин. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / POOL/Gavriil Grigorov
/
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В праздничных мероприятиях в Ново-Огарево принял участие и президент России Владимир Путин.

© AP Photo /Mindaugas Kulbis

В канун Рождества люди зажигают свечи...

В канун Рождества люди зажигают свечи... - Sputnik Абхазия
11/16
© AP Photo /Mindaugas Kulbis

В канун Рождества люди зажигают свечи...

© AFP 2023 / /VYACHESLAV OSELEDKO

...и загадывают самые сокровенные желания.

...и загадывают самые сокровенные желания. - Sputnik Абхазия
12/16
© AFP 2023 / /VYACHESLAV OSELEDKO

...и загадывают самые сокровенные желания.

© AP Photo /Mahmoud Illean

Несмотря на то, что в разных странах отмечают один и тот же праздник, в каждой стране его отмечают по-своему.

Несмотря на то, что в разных странах отмечают один и тот же праздник, в каждой стране его отмечают по-своему. - Sputnik Абхазия
13/16
© AP Photo /Mahmoud Illean

Несмотря на то, что в разных странах отмечают один и тот же праздник, в каждой стране его отмечают по-своему.

© AFP 2023 / Elvis Barukcic

Так, в Боснии православные христиане в сочельник традиционно сжигают сушеные дубовые ветви.

Так, в Боснии православные христиане в сочельник традиционно сжигают сушеные дубовые ветви. - Sputnik Абхазия
14/16
© AFP 2023 / Elvis Barukcic

Так, в Боснии православные христиане в сочельник традиционно сжигают сушеные дубовые ветви.

© AFP 2023 / Amanuel Sileshi

Рождественские торжества проходят и в далекой Эфиопии и ежегодно собирают тысячи верующих.

Рождественские торжества проходят и в далекой Эфиопии и ежегодно собирают тысячи верующих. - Sputnik Абхазия
15/16
© AFP 2023 / Amanuel Sileshi

Рождественские торжества проходят и в далекой Эфиопии и ежегодно собирают тысячи верующих.

© AP Photo /Mahmoud Illean

Для тысяч людей по всему миру Рождество - это праздник света, добра и веры в чудо.

Для тысяч людей по всему миру Рождество - это праздник света, добра и веры в чудо. - Sputnik Абхазия
16/16
© AP Photo /Mahmoud Illean

Для тысяч людей по всему миру Рождество - это праздник света, добра и веры в чудо.

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