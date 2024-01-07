https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/aslan-bzhaniya-pozdravil-grazhdan-abkhazii-s-rozhdestvom-1049772832.html

Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Рождеством

Аслан Бжания поздравил граждан Абхазии с Рождеством

Православные христиане по всему миру, в том числе, в Абхазии, отмечают Рождество Христово 7 января. 07.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-07T21:10+0300

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил православных христиан, живущих в республике, со светлым праздником Рождества. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Рождество Христово несет с собой веру в добрые перемены, вдохновляет на новые свершения. Войны и природные катаклизмы, происходящие сегодня в мире, напоминают о важности веры в Бога и единении, взаимной выручке, милосердии и любви друг к другу", - в частности, говорится в тексте.Глава государства пожелал соотечественникам счастливого Рождества, мира и благополучия.

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