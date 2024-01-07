https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/takie-obstoyatelstva-mikvabiya-o-rabote-niiepit-v-2023-godu--1049685029.html

Такие обстоятельства: Миквабия о работе НИИЭПиТ в 2023 году

Такие обстоятельства: Миквабия о работе НИИЭПиТ в 2023 году

Директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал, каким... 07.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-07T16:30+0300

2024-01-07T16:30+0300

2024-01-07T16:30+0300

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Такие обстоятельства: Миквабия о работе НИИЭПиТ в 2023 году Такие обстоятельства: Миквабия о работе НИИЭПиТ в 2023 году

Каким был уходящий год для Института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, насколько успешной была научная деятельность Института, какие цели и задачи ставили перед собой ученые НИИ в 2023 году и что планируют на следующий год? На эти вопросы дал ответы директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия."Год был достаточно сложный, но мы постараемся забыть все, что было не очень хорошо. Произошло и очень много хорошего. В этом году было много поездок молодых ученых, что меня вдвойне радует. Мы были на шести конференциях", - рассказал Миквабия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, сухумский питомник обезьян нииэпит, аудио