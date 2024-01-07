https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/uchitsya-na-oshibkakh-ameriki-kak-nasadit-obyazalovku-i-razvalit-stranu-1049768554.html

Учиться на ошибках Америки: как насадить обязаловку и развалить страну

Учиться на ошибках Америки: как насадить обязаловку и развалить страну

Американцы недовольны друг другом и тем, куда катится страна, причем недовольны все, независимо от взглядов и системы ценностей: результаты такого опроса... 07.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-07T18:45+0300

2024-01-07T18:45+0300

2024-01-07T18:45+0300

сша

мнение

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И ведь по части экономики в стране все бывало куда хуже, замечают аналитики, то есть дело не в ВВП и не в безработице (довольно низкой), пишет Дмитрий Косырев для РИА Новости.А в чем? Вот вам суть феномена: одновременно и либералы (то есть демократы), и консерваторы (республиканцы) считают, что страна сдвигается в сторону их противников. И те и другие сильно этим огорчены. Повторим не раз высказанную мысль: Америка дана нам для того, чтобы мы учились на ее ошибках, не делали того, что делают там. И здесь есть очень полезное для нас объяснение происходящего с этой страной несчастья. Если коротко, то речь о том, что либералы — и нынешняя администрация — это люди, которые хотят заставить всех думать и поступать как они.И вот в очередном комментарии идет очередное перечисление того, по каким вопросам такое происходит. Администрация Байдена (представляющая этих самых якобы либералов) самым нелиберальным образом заставляет всех людей, без исключения, — и без голосования в конгрессе — покупать холодильники или кондиционеры, вписывающиеся в новые нормы энергосбережения. Автопроизводителей заставляют проделывать то же с машинами, в результате они станут на три тысячи долларов дороже. И это притом что только половина населения (то есть те же демократы) верят в необходимость "борьбы с климатом", тем более если бороться надо вот таким способом. Для другой половины страны эта борьба — издевательство и грабеж.Таким же силовым образом демократы заставляют школы открыть раздевалки для девочек мальчикам, объявляющим себя гендерно-флюидными. Несогласным школам урезают ассигнования, например, на обеды. И это притом что половина населения от этого в ужасе, поскольку почему-то до сих пор считает, что мальчики — это мальчики, а девочки — это девочки.Приговор одного из комментаторов: люди Байдена не выносят, когда у человека есть выбор (убеждений, ценностей, поступков). И они даже подумать не могут о том, что возможна другая схема, когда либералы живут так, как хотят либералы, но остальным можно будет жить как-то по-другому.Отчего они такие? Ответы надо искать в глубинах американской истории и особенно того, что называется американской религией, когда "одна паршивая овца все стадо портит". Сегодня эта любовь к одинаковости побуждает их изобретать какие угодно угрозы (типа изменений климата), борьба с которыми возможна только общая для всех. Это они умеют и любят. А люди со своим мнением на очередную "угрожающую" тему — угроза для всех и каждого.Это американская тема? Вообще-то, не очень. Вот вам пример, случившийся в нашем подмосковном поселке в ночь на 1 января. Это тема, знакомая нам с прошлого года, — насчет веселых праздников, новогодних гуляний и салютов, которые представителям одной "школы мысли" регулярно хочется отменить и запретить. Но другим этого не хочется.Из переписки в поселковом чате: "Как вы можете устраивать салюты, если террористы ударили по Белгороду, погибло столько людей?" Ответы: "А как устраивали салюты в 1943 году по поводу взятия Орла и Белгорода, если до того под Прохоровкой у нас были громадные потери?" И даже так: "Вообще-то, смысл фейерверков — разгонять демонов, не верите, спросите у тех, кто фейерверки изобрел, то есть у китайцев. Или вы за демонов?"И был салют, и из соседних поселков доносилось то же самое. Противники праздника, три семьи, сидели дома. Да, есть у нас такие, не столь, кстати, многочисленные собратья, которым — как вот этим "либералам" в США — кажется, что их мрачный стиль поведения обязательно должен быть навязан всем прочим, а если те сопротивляются, то надо их запугать, подвергнуть чистке, заставить. И эти собратья заслуживают всяческого уважения ровно до того момента, когда они начинают — по методике действий — напоминать американских либералов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231119/bayden-uekhal-bomzhi-vozvraschayutsya-v-san-frantsisko-1049130420.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/rusofobskiy-i-ambitsioznyy-ssha-vybrali-novogo-lidera-evropy-1049599773.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101972/11/1019721101_40:0:245:204_100x100_80_0_0_d15092cfef5939101151308b060e8a29.jpg

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сша, мнение, авторы, колумнисты