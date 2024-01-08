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Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления
Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления
Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа в эфире радио Sputnik рассказал о главных событиях 2023 года в политике для Абхазии и за ее... 08.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-08T15:47+0300
2024-01-08T15:47+0300
2024-01-08T15:47+0300
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Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления
Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления
Мир находится в состоянии глобальной войны, два крупных блока - Запад и Восток, противостоят другу другу как никогда ранее, мы у порога ядерной катастрофы, сказал Дамениа в эфире радио."ООН стала совершенно нежизнеспособна, она ничего не решает. Организация, которая призвана была олицетворять мировое сообщество как единое, ее нет уже. Организуется контрсообщество, и тут уже Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления", - подчеркнул Дамениа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, оон, россия, абхазия, аудио
подкасты, оон, россия, абхазия, аудио
Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления
Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа в эфире радио Sputnik рассказал о главных событиях 2023 года в политике для Абхазии и за ее пределами.
Мир находится в состоянии глобальной войны, два крупных блока - Запад и Восток, противостоят другу другу как никогда ранее, мы у порога ядерной катастрофы, сказал Дамениа в эфире радио.
"ООН стала совершенно нежизнеспособна, она ничего не решает. Организация, которая призвана была олицетворять мировое сообщество как единое, ее нет уже. Организуется контрсообщество, и тут уже Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления", - подчеркнул Дамениа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.