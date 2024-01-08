https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/damenia-rossiya-igraet-pervostepennuyu-rol-v-formirovanii-novogo-tsentra-upravleniya-1049775381.html

Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления

Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления

Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа в эфире радио Sputnik рассказал о главных событиях 2023 года в политике для Абхазии и за ее... 08.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-08T15:47+0300

2024-01-08T15:47+0300

2024-01-08T15:47+0300

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Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления Дамениа: Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления

Мир находится в состоянии глобальной войны, два крупных блока - Запад и Восток, противостоят другу другу как никогда ранее, мы у порога ядерной катастрофы, сказал Дамениа в эфире радио."ООН стала совершенно нежизнеспособна, она ничего не решает. Организация, которая призвана была олицетворять мировое сообщество как единое, ее нет уже. Организуется контрсообщество, и тут уже Россия играет первостепенную роль в формировании нового центра управления", - подчеркнул Дамениа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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