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Осторожно, спойлер: творчество Скорсезе и фильм года "Убийцы цветочной луны"
Осторожно, спойлер: творчество Скорсезе и фильм года "Убийцы цветочной луны"
Краткий путеводитель по творчеству Мартина Скорсезе, обсуждение основных достоинств одного из двух главных фильмов года "Убийцы цветочной луны", а также его... 08.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-08T10:14+0300
2024-01-08T10:14+0300
2024-01-08T10:14+0300
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Осторожно, спойлер: творчество Скорсезе и фильм года "Убийцы цветочной луны"
Осторожно, спойлер: творчество Скорсезе и фильм года "Убийцы цветочной луны"
Краткий путеводитель по творчеству Мартина Скорсезе, обсуждение основных достоинств одного из двух главных фильмов года "Убийцы цветочной луны", а также его одноименного первоисточника - книги Дэвида Гранна в новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , абхазия, кино, литература, аудио
Краткий путеводитель по творчеству Мартина Скорсезе, обсуждение основных достоинств одного из двух главных фильмов года "Убийцы цветочной луны", а также его одноименного первоисточника - книги Дэвида Гранна в новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.