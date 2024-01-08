https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/zhenschina-pogibla-pri-pozhare-v-sele-chlou-1049774305.html

Женщина погибла при пожаре в селе Члоу

Женщина погибла при пожаре в селе Члоу

К моменту приезда спасателей огонь охватил весь дом, несмотря на их усилия, здание полностью выгорело. 08.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-08T10:58+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. 60-летняя женщина погибла при пожаре в селе Члоу Очамчырского района, сообщили в МЧС Абхазии. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 9:32 воскресенья, 7 января. К моменту приезда пожарных пламя уже охватило весь дом, строение сгорело полностью.Причины происшествия устанавливаются.

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