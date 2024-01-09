https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/bolee-280-tysyach-turistov-priekhali-na-otdykh-v-sochi-v-novogodnie-prazdniki-1049782676.html

Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники

Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники

По итогам 2023 года Сочи посетили 7,6 миллиона путешественников. 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T17:00+0300

2024-01-09T17:00+0300

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сочи

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отдых в абхазии

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Сочи принял более 280 тысяч туристов в новогодние праздники, что на 4% больше, чем в прошлом году. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Алексей Копайгородский.По его словам, загрузка номеров в настоящий период сохраняется на уровне 70%."Подвели первые итоги 2024 года. На новогодние праздники Сочи принял свыше 280 тысяч гостей. Мы зафиксировали рост турпотока в среднем на 4% к прошлому году, чуть выше — в горном кластере. Об этом свидетельствует увеличение числа пассажиров пригородных поездов и личного транспорта в направлении Красной Поляны. Пользовались популярностью и услуги по оздоровлению — загрузка сочинских здравниц на праздники составила около 90%", — написал Копайгородский.Спрос на новогодний отдых в Абхазии вырос на 5% по сравнению с 2023 годом, сообщал ранее Минтуризма.

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