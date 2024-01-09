https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/gvindzhiya-pri-negativnoy-obstanovke-v-mire-otnosheniya-abkhazii-i-rossii-tolko-krepnut--1049775052.html
Гвинджия: при негативной обстановке в мире, отношения Абхазии и России только крепнут
Гвинджия: при негативной обстановке в мире, отношения Абхазии и России только крепнут
О том, как изменились отношения между Абхазией и Россией в 2023 году, и как они будут развиваться в будущем, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением... 09.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-09T10:45+0300
2024-01-09T10:45+0300
2024-01-09T11:11+0300
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Взаимный интерес: Гвинджия об Абхазии и России за 2023 год
Взаимный интерес: Гвинджия об Абхазии и России за 2023 год
2023 год – был трудным, в это нелегкое время нам, маленькой стране, которая является союзником России, приходится переживать сложные времена, но тем не менее отношения между Абхазией и Россией развиваются динамично, и поддержка продолжает оказываться, сказал Гвинджия в эфире радио."При всей негативной международной обстановке наши отношения с Россией крепнут и развиваются в позитивном ключе. Мы равнозначные две независимые державы, которые строят свои отношения на основе союзничества, дружбы, добрососедства", - отметил он.О главных событиях в отношениях двух стран 2023 года, и как они повлияют на жизнь двух народов, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазо-российские отношения, взаимный интерес, аудио
подкасты, абхазо-российские отношения, взаимный интерес, аудио
Гвинджия: при негативной обстановке в мире, отношения Абхазии и России только крепнут
10:45 09.01.2024 (обновлено: 11:11 09.01.2024)
О том, как изменились отношения между Абхазией и Россией в 2023 году, и как они будут развиваться в будущем, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделился, советник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия.
2023 год – был трудным, в это нелегкое время нам, маленькой стране, которая является союзником России, приходится переживать сложные времена, но тем не менее отношения между Абхазией и Россией развиваются динамично, и поддержка продолжает оказываться, сказал Гвинджия в эфире радио.
"При всей негативной международной обстановке наши отношения с Россией крепнут и развиваются в позитивном ключе. Мы равнозначные две независимые державы, которые строят свои отношения на основе союзничества, дружбы, добрососедства", - отметил он.
О главных событиях в отношениях двух стран 2023 года, и как они повлияют на жизнь двух народов, слушайте в аудиофайле.