https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/gvindzhiya-pri-negativnoy-obstanovke-v-mire-otnosheniya-abkhazii-i-rossii-tolko-krepnut--1049775052.html

Гвинджия: при негативной обстановке в мире, отношения Абхазии и России только крепнут

Гвинджия: при негативной обстановке в мире, отношения Абхазии и России только крепнут

О том, как изменились отношения между Абхазией и Россией в 2023 году, и как они будут развиваться в будущем, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением... 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T10:45+0300

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Взаимный интерес: Гвинджия об Абхазии и России за 2023 год Взаимный интерес: Гвинджия об Абхазии и России за 2023 год

2023 год – был трудным, в это нелегкое время нам, маленькой стране, которая является союзником России, приходится переживать сложные времена, но тем не менее отношения между Абхазией и Россией развиваются динамично, и поддержка продолжает оказываться, сказал Гвинджия в эфире радио."При всей негативной международной обстановке наши отношения с Россией крепнут и развиваются в позитивном ключе. Мы равнозначные две независимые державы, которые строят свои отношения на основе союзничества, дружбы, добрососедства", - отметил он.О главных событиях в отношениях двух стран 2023 года, и как они повлияют на жизнь двух народов, слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазо-российские отношения, взаимный интерес, аудио