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Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек

Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек

Правительство Украины в конце декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации. 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T13:10+0300

2024-01-09T13:10+0300

2024-01-09T13:18+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

сергей шойгу

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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Украинская армия в 2023 году потеряла 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт."Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — подчеркнул министр.Согласно украинскому законопроекту о мобилизации, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

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Sputnik Абхазия

украина, россия, министерство обороны рф, сергей шойгу