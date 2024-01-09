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Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек
Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек
Правительство Украины в конце декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации. 09.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-09T13:10+0300
2024-01-09T13:10+0300
2024-01-09T13:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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министерство обороны рф
сергей шойгу
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СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Украинская армия в 2023 году потеряла 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт."Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — подчеркнул министр.Согласно украинскому законопроекту о мобилизации, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.
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украина, россия, министерство обороны рф, сергей шойгу
украина, россия, министерство обороны рф, сергей шойгу
Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек
13:10 09.01.2024 (обновлено: 13:18 09.01.2024)
Правительство Украины в конце декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации.
СУХУМ, 9 фев - Sputnik. Украинская армия в 2023 году потеряла 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.
"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", — сказал глава Минобороны.
Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.
Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.
"Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — подчеркнул министр.
Согласно украинскому законопроекту о мобилизации, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.