https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/turbaza-innovatsii-v-industrii-gostepriimstva-i-effekt-ot-nikh-1049781929.html

Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них

Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них

В программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили тему инноваций в индустрии гостеприимства президент Абхазского Союза туризма Анна Калягина и... 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T17:55+0300

2024-01-09T17:55+0300

2024-01-09T17:19+0300

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Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них

В программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили тему инноваций в индустрии гостеприимства президент Абхазского Союза туризма Анна Калягина и представитель компании, работающей в области робототехники Анатолий Коровянский. Гости программы рассказали, что представляет собой направление, насколько оно сегодня развивается, и какой может быть эффект от внедрения инноваций в сферу индустрии гостеприимства.

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2024

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