https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/turbaza-innovatsii-v-industrii-gostepriimstva-i-effekt-ot-nikh-1049781929.html
Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них
Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них
В программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили тему инноваций в индустрии гостеприимства президент Абхазского Союза туризма Анна Калягина и... 09.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-09T17:55+0300
2024-01-09T17:55+0300
2024-01-09T17:19+0300
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Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них
Турбаза: инновации в индустрии гостеприимства и эффект от них
В программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили тему инноваций в индустрии гостеприимства президент Абхазского Союза туризма Анна Калягина и представитель компании, работающей в области робототехники Анатолий Коровянский. Гости программы рассказали, что представляет собой направление, насколько оно сегодня развивается, и какой может быть эффект от внедрения инноваций в сферу индустрии гостеприимства.
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туризм, отдых, гостиницы, услуги, инновации, турбаза, подкасты, аудио
туризм, отдых, гостиницы, услуги, инновации, турбаза, подкасты, аудио
В программе "Турбаза" на радио Sputnik Абхазия обсудили тему инноваций в индустрии гостеприимства президент Абхазского Союза туризма Анна Калягина и представитель компании, работающей в области робототехники Анатолий Коровянский. Гости программы рассказали, что представляет собой направление, насколько оно сегодня развивается, и какой может быть эффект от внедрения инноваций в сферу индустрии гостеприимства.