https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/uchenye-sprognozirovali-rekordnuyu-zharu-v-2024-godu-1049779806.html
Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году
Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году
Сжигание ископаемого топлива увеличивает количество парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению средней глобальной температуры, считают эксперты. 09.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-09T09:50+0300
2024-01-09T09:50+0300
2024-01-09T11:10+0300
в мире
климат
общество
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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за повышения, сообщает Bloomberg.Причина возможного рекорда - повышение температур на фоне природного феномена Эль-Ниньо.По предварительным оценкам экспертов, в этом году температура повысится на 1,3 — 1,6 градуса.Основная причина, по мнению специалистов, изменение климата. Но существует еще одна причина — явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.Вероятно, человечество прошло некий переломный момент в климатической системе, заключает Bloomberg.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, климат, общество
Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году
09:50 09.01.2024 (обновлено: 11:10 09.01.2024)
Сжигание ископаемого топлива увеличивает количество парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению средней глобальной температуры, считают эксперты.
СУХУМ, 9 янв - Sputnik.
Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за повышения, сообщает Bloomberg
.
Причина возможного рекорда - повышение температур на фоне природного феномена Эль-Ниньо.
В 2023 году средний показатель был примерно на 1,4 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (до XVIII века).
По предварительным оценкам экспертов, в этом году температура повысится на 1,3 — 1,6 градуса.
Основная причина, по мнению специалистов, изменение климата. Но существует еще одна причина — явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Вероятно, человечество прошло некий переломный момент в климатической системе, заключает Bloomberg.