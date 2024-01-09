https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/uchenye-sprognozirovali-rekordnuyu-zharu-v-2024-godu-1049779806.html

Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году

Ученые спрогнозировали рекордную жару в 2024 году

Сжигание ископаемого топлива увеличивает количество парниковых газов в атмосфере, что приводит к повышению средней глобальной температуры, считают эксперты. 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T09:50+0300

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Наступивший 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений из-за повышения, сообщает Bloomberg.Причина возможного рекорда - повышение температур на фоне природного феномена Эль-Ниньо.По предварительным оценкам экспертов, в этом году температура повысится на 1,3 — 1,6 градуса.Основная причина, по мнению специалистов, изменение климата. Но существует еще одна причина — явление Эль-Ниньо — потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.Вероятно, человечество прошло некий переломный момент в климатической системе, заключает Bloomberg.

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