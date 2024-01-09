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"Живем в эпоху перемен": интервью Сергея Шамба
"Живем в эпоху перемен": интервью Сергея Шамба
В интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подвел итоги 2023 года. 09.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-09T19:45+0300
2024-01-09T19:45+0300
2024-01-09T19:45+0300
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Одним из важных достижений Сергей Шамба считает увеличение собственных средств бюджета. По его словам, если в 2022 году собственные средства в государственном бюджете составляли 6 миллиардов рублей, то в 2023 году сумма увеличилась до 8 миллиардов. Шамба отметил, что эти показатели дают больше возможностей направлять средства на социальные нужды. По словам секретаря Совбеза, увеличилось финансирование и сферы обороны и безопасности. Средства были направлены на строительство фортификационных сооружений, производство дронов, увеличение снабжения и так далее. По мнению Шамба, это необходимые меры, необходимо быть бдительными и готовиться к защите республики в связи с обострением геополитической ситуации. Подробнее узнайте из видеоматериала Sputnik
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видео, мультимедиа, абхазия, совет безопасности абхазии, сергей шамба, видео
видео, мультимедиа, абхазия, совет безопасности абхазии, сергей шамба, видео
"Живем в эпоху перемен": интервью Сергея Шамба
В интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подвел итоги 2023 года.
Одним из важных достижений Сергей Шамба считает увеличение собственных средств бюджета.
По его словам, если в 2022 году собственные средства в государственном бюджете составляли 6 миллиардов рублей, то в 2023 году сумма увеличилась до 8 миллиардов.
Шамба отметил, что эти показатели дают больше возможностей направлять средства на социальные нужды.
По словам секретаря Совбеза, увеличилось финансирование и сферы обороны и безопасности. Средства были направлены на строительство фортификационных сооружений, производство дронов, увеличение снабжения и так далее.
По мнению Шамба, это необходимые меры, необходимо быть бдительными и готовиться к защите республики в связи с обострением геополитической ситуации.
Подробнее узнайте из видеоматериала Sputnik