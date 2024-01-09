https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/zhivem-v-epokhu-peremen-intervyu-sergeya-shamba-1049783631.html

"Живем в эпоху перемен": интервью Сергея Шамба

"Живем в эпоху перемен": интервью Сергея Шамба

В интервью радио Sputnik секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подвел итоги 2023 года. 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T19:45+0300

2024-01-09T19:45+0300

2024-01-09T19:45+0300

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сергей шамба

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Одним из важных достижений Сергей Шамба считает увеличение собственных средств бюджета. По его словам, если в 2022 году собственные средства в государственном бюджете составляли 6 миллиардов рублей, то в 2023 году сумма увеличилась до 8 миллиардов. Шамба отметил, что эти показатели дают больше возможностей направлять средства на социальные нужды. По словам секретаря Совбеза, увеличилось финансирование и сферы обороны и безопасности. Средства были направлены на строительство фортификационных сооружений, производство дронов, увеличение снабжения и так далее. По мнению Шамба, это необходимые меры, необходимо быть бдительными и готовиться к защите республики в связи с обострением геополитической ситуации. Подробнее узнайте из видеоматериала Sputnik

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