https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/gudautskiy-rayon-zanyal-pervoe-mesto-v-2023-godu-po-chislu-smertelnykh-dtp-1049790647.html
Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе
Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе - за 12 месяцев в авариях погибло 25 человек. 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T20:10+0300
2024-01-10T20:10+0300
2024-01-10T20:43+0300
в абхазии
мвд абхазии
абхазия
гудаутский район
гаи
гудаута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103025/60/1030256055_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34cf6fd7ffb84b33caafea7d4bf2abde.jpg
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе - за 12 месяцев в авариях погибло 25 человек.Как сообщила пресс-служба МВД Абхазии, заместители начальника ГАИ Астамур Тания и Рауль Хагба провели сегодня выездное совещание с личным составом районного автоинспекции. В УГАИ, наряду с прочими, причинами тревожной статистики называют недоработку со стороны сотрудников Госавтоинспекции.Сотрудникам ГАИ поручено:Отмечается, что к концу года планируется установить 50 камер фото и видеофиксации, что позволит значительно увеличить количество выявленных нарушений без необходимости привлечения дополнительного персонала.Сотрудники провели рейд в Гудауте. По итогам было выявлено 45 нарушений ПДД, двое водителей в нетрезвом состоянии, пятеро граждан управляли автомобилем без прав, один несовершеннолетний водитель, семь случаев нарушения правил тонирования автостекол.У нетрезвых водителей были изъяты машины, они лишены прав на полгода и оплатят штраф в 30 тысяч рублей.
абхазия
гудаутский район
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/103025/60/1030256055_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40566f2ffd67563b9264fef20f338330.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, абхазия, гудаутский район, гаи, гудаута
мвд абхазии, абхазия, гудаутский район, гаи, гудаута
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе - за 12 месяцев в авариях погибло 25 человек.
Как сообщила
пресс-служба МВД Абхазии, заместители начальника ГАИ Астамур Тания и Рауль Хагба провели сегодня выездное совещание с личным составом районного автоинспекции.
В УГАИ, наряду с прочими, причинами тревожной статистики называют недоработку со стороны сотрудников Госавтоинспекции.
Сотрудникам ГАИ поручено:
усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения,
активно выявлять водителей, находящихся в алкогольном и наркотическом опьянении,
усилить контроль за осуществлением пассажирских перевозок,
активизировать работу по повышению безопасности наиболее уязвимых участников движения – пешеходов и детей.
Отмечается, что к концу года планируется установить 50 камер фото и видеофиксации, что позволит значительно увеличить количество выявленных нарушений без необходимости привлечения дополнительного персонала.
Сотрудники провели рейд в Гудауте. По итогам было выявлено 45 нарушений ПДД, двое водителей в нетрезвом состоянии, пятеро граждан управляли автомобилем без прав, один несовершеннолетний водитель, семь случаев нарушения правил тонирования автостекол.
У нетрезвых водителей были изъяты машины, они лишены прав на полгода и оплатят штраф в 30 тысяч рублей.