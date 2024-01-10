https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/gudautskiy-rayon-zanyal-pervoe-mesto-v-2023-godu-po-chislu-smertelnykh-dtp-1049790647.html

Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе

Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе - за 12 месяцев в авариях погибло 25 человек. 10.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Больше всего смертельных ДТП в 2023 году произошло в Гудаутском районе - за 12 месяцев в авариях погибло 25 человек.Как сообщила пресс-служба МВД Абхазии, заместители начальника ГАИ Астамур Тания и Рауль Хагба провели сегодня выездное совещание с личным составом районного автоинспекции. В УГАИ, наряду с прочими, причинами тревожной статистики называют недоработку со стороны сотрудников Госавтоинспекции.Сотрудникам ГАИ поручено:Отмечается, что к концу года планируется установить 50 камер фото и видеофиксации, что позволит значительно увеличить количество выявленных нарушений без необходимости привлечения дополнительного персонала.Сотрудники провели рейд в Гудауте. По итогам было выявлено 45 нарушений ПДД, двое водителей в нетрезвом состоянии, пятеро граждан управляли автомобилем без прав, один несовершеннолетний водитель, семь случаев нарушения правил тонирования автостекол.У нетрезвых водителей были изъяты машины, они лишены прав на полгода и оплатят штраф в 30 тысяч рублей.

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