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Хагба рассказал, какие спортивные события состоятся в 2024 году

Хагба рассказал, какие спортивные события состоятся в 2024 году

Руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба подвел итоги 2023 года и поделился планами на будущий год. 10.01.2024, Sputnik Абхазия

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Хагба Хагба

Всего в Абхазии 14 тысяч спортсменов. Около 2000 из них занимаются футболом, рассказал руководителю пресс-центра Sputnik Абхазия глава Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.В сентябре 2024 года состоятся "Всемирные игры дружбы" в Екатеринбурге, которые многие называют аналогом Олимпиады. Эти события, подчеркнул Хагба, будут стимул для профессионального занятия спортом в республике.Также в 2024 году в Абхазии впервые состоится марафон "Сухум". По мнению министра спорта России Олега Матыцина, это может стать визитной карточкой республики.Абхазия будет готовиться к Чемпионату мира по футболу по версии "CONIFA", если этому ничего не помешает. Абхазская команда в последний раз выступала на Чемпионате Европы под эгидой "ConIFA" в 2019 году.Подробности слушайте в аудиофайле.

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