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Хагба рассказал, какие спортивные события состоятся в 2024 году
Хагба рассказал, какие спортивные события состоятся в 2024 году
Руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба подвел итоги 2023 года и поделился планами на будущий год. 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T11:00+0300
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Всего в Абхазии 14 тысяч спортсменов. Около 2000 из них занимаются футболом, рассказал руководителю пресс-центра Sputnik Абхазия глава Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.В сентябре 2024 года состоятся "Всемирные игры дружбы" в Екатеринбурге, которые многие называют аналогом Олимпиады. Эти события, подчеркнул Хагба, будут стимул для профессионального занятия спортом в республике.Также в 2024 году в Абхазии впервые состоится марафон "Сухум". По мнению министра спорта России Олега Матыцина, это может стать визитной карточкой республики.Абхазия будет готовиться к Чемпионату мира по футболу по версии "CONIFA", если этому ничего не помешает. Абхазская команда в последний раз выступала на Чемпионате Европы под эгидой "ConIFA" в 2019 году.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, спорт, аудио
подкасты, абхазия, спорт, аудио
Хагба рассказал, какие спортивные события состоятся в 2024 году
11:00 10.01.2024 (обновлено: 11:09 10.01.2024)
Руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба подвел итоги 2023 года и поделился планами на будущий год.
Всего в Абхазии 14 тысяч спортсменов. Около 2000 из них занимаются футболом, рассказал руководителю пресс-центра Sputnik Абхазия глава Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.
В сентябре 2024 года состоятся "Всемирные игры дружбы" в Екатеринбурге, которые многие называют аналогом Олимпиады. Эти события, подчеркнул Хагба, будут стимул для профессионального занятия спортом в республике.
Также в 2024 году в Абхазии впервые состоится марафон "Сухум". По мнению министра спорта России Олега Матыцина, это может стать визитной карточкой республики.
Абхазия будет готовиться к Чемпионату мира по футболу по версии "CONIFA", если этому ничего не помешает. Абхазская команда в последний раз выступала на Чемпионате Европы под эгидой "ConIFA" в 2019 году.
Подробности слушайте в аудиофайле.