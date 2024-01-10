https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/mezhevich-dlya-polshi-moskva-i-berlin--dve-satany-1049786238.html
Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"
Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"
Предположить, что Польша (в удобных для нее условиях атлантического консенсуса) предприняла какие-то действия, связанные с диверсией на "Северных потоках"... 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T14:05+0300
2024-01-10T14:05+0300
2024-01-10T14:05+0300
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Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"
Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"
Польские чиновники препятствовали сотрудничеству с международным следствием и скрывали важные доказательства, которые касались передвижений по стране лиц, причастных к подрыву трубопроводов "Северный поток", сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).Речь идет о диверсантах, которые перемещались с Украины через территорию Польши. Были ли подрывы совершены с ведома польского государства пока неизвестно.Польские правоохранители отказались предоставлять следствию записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены подозреваемые и не отвечали на запросы. У немецких следователей сложилось впечатление, что польская сторона, встречи с которой пришлось ждать не менее двух месяцев, не хочет или не может сотрудничать.Два российских газопровода на Балтийском море – "Северный поток-1" и "Северный поток-2" – были взорваны 26 сентября 2022 года. Почему версию о причастности Польши к подрыву газопроводов можно считать вполне жизнеспособной слушателям радио Sputnik пояснил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.Межевич напомнил, что Польша предлагала себя Москве и Берлину в качестве участника проекта нового, большого, мощного российско-германский газопровода, который должен был идти по суше, то есть через Польшу. При этом Польша планировала "сесть на кран", определять стоимость транзита, снабжать себя газом и выступать в качестве активного посредника, который навязывает свою позицию России и Германии."Россия и Германия от этого предложения вежливо отказались. Поэтому предположить, что Польша (в удобных для нее условиях атлантического консенсуса) предприняла какие-то действия, связанные с диверсией, вполне можно", – резюмирует собеседник Sputnik.
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подкасты, в мире, северный поток, польша, россия, германия, аудио
подкасты, в мире, северный поток, польша, россия, германия, аудио
Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"
Предположить, что Польша (в удобных для нее условиях атлантического консенсуса) предприняла какие-то действия, связанные с диверсией на "Северных потоках", вполне можно, считает известный российский эксперт Николай Межевич.
Польские чиновники препятствовали сотрудничеству с международным следствием и скрывали важные доказательства
, которые касались передвижений по стране лиц, причастных к подрыву трубопроводов "Северный поток", сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Речь идет о диверсантах, которые перемещались с Украины через территорию Польши. Были ли подрывы совершены с ведома польского государства пока неизвестно.
Польские правоохранители отказались предоставлять следствию записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены подозреваемые и не отвечали на запросы. У немецких следователей сложилось впечатление, что польская сторона, встречи с которой пришлось ждать не менее двух месяцев, не хочет или не может сотрудничать.
Два российских газопровода на Балтийском море – "Северный поток-1" и "Северный поток-2" – были взорваны 26 сентября 2022 года. Почему версию о причастности Польши к подрыву газопроводов можно считать вполне жизнеспособной слушателям радио Sputnik пояснил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
"Информация о том, что Польша причастна к взрыву "Северных потоков" вызвала некоторое удивление на Западе, где эта информация и появилась. С моей точки зрения, как полониста, это удивление непонятное. Антироссийские настроения в Польше очень сильные, я бы сказал, генетически запрограммированные, но антинемецкие, антигерманские настроения – точно такие же. С точки зрения среднестатистического поляка, Москва и Берлин – две "сатаны" с востока и запада. И если можно одновременно создать проблемы и для Москвы, и для Берлина – поляк это сделает с удовольствием! А диверсия на "Северных потоках" как раз тот самый универсальный вариант", – уверен эксперт.
Межевич напомнил, что Польша предлагала себя Москве и Берлину в качестве участника проекта нового, большого, мощного российско-германский газопровода, который должен был идти по суше, то есть через Польшу. При этом Польша планировала "сесть на кран", определять стоимость транзита, снабжать себя газом и выступать в качестве активного посредника, который навязывает свою позицию России и Германии.
"Россия и Германия от этого предложения вежливо отказались. Поэтому предположить, что Польша (в удобных для нее условиях атлантического консенсуса) предприняла какие-то действия, связанные с диверсией, вполне можно", – резюмирует собеседник Sputnik
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