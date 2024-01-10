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Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"

Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"

Предположить, что Польша (в удобных для нее условиях атлантического консенсуса) предприняла какие-то действия, связанные с диверсией на "Северных потоках"... 10.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-10T14:05+0300

2024-01-10T14:05+0300

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Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны" Межевич: для Польши Москва и Берлин – две "сатаны"

Польские чиновники препятствовали сотрудничеству с международным следствием и скрывали важные доказательства, которые касались передвижений по стране лиц, причастных к подрыву трубопроводов "Северный поток", сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).Речь идет о диверсантах, которые перемещались с Украины через территорию Польши. Были ли подрывы совершены с ведома польского государства пока неизвестно.Польские правоохранители отказались предоставлять следствию записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены подозреваемые и не отвечали на запросы. У немецких следователей сложилось впечатление, что польская сторона, встречи с которой пришлось ждать не менее двух месяцев, не хочет или не может сотрудничать.Два российских газопровода на Балтийском море – "Северный поток-1" и "Северный поток-2" – были взорваны 26 сентября 2022 года. Почему версию о причастности Польши к подрыву газопроводов можно считать вполне жизнеспособной слушателям радио Sputnik пояснил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.Межевич напомнил, что Польша предлагала себя Москве и Берлину в качестве участника проекта нового, большого, мощного российско-германский газопровода, который должен был идти по суше, то есть через Польшу. При этом Польша планировала "сесть на кран", определять стоимость транзита, снабжать себя газом и выступать в качестве активного посредника, который навязывает свою позицию России и Германии."Россия и Германия от этого предложения вежливо отказались. Поэтому предположить, что Польша (в удобных для нее условиях атлантического консенсуса) предприняла какие-то действия, связанные с диверсией, вполне можно", – резюмирует собеседник Sputnik.

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