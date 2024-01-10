https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/oruzhie-svo-pochemu-nevozmozhno-perekhvatit-rossiyskuyu-buryu-1049783787.html

Оружие СВО: почему невозможно перехватить российскую "Бурю"

Оружие СВО: почему невозможно перехватить российскую "Бурю"

Новогодняя серия массированных ракетных ударов Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации подтвердила высокую эффективность и неуязвимость для ПВО противника... 10.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-10T08:55+0300

2024-01-10T08:55+0300

2024-01-10T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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аналитика

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Россия располагает значительным арсеналом высокоточного оружия большой дальности – дозвуковыми, сверхзвуковыми и гиперзвуковыми ракетами воздушного и морского базирования.На украинском ТВД особо выделяется универсальный ракетный комплекс Х-32, способный со стопроцентной эффективностью поражать надводные и наземные цели.Дальние бомбардировщики Ту-22М3 с ноября 2022 года активно работают по объектам противника в зоне СВО сверхзвуковыми и неотразимыми Х-32. Украинское командование регулярно жалуется и на более ранние модификации крылатой ракеты Х-22 "Буря". Официальный представитель ВСУ Юрий Игнат на пороге 2024 года заявил о применении Россией около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории Украины, и подчеркнул, что украинская ПВО не перехватила ни одну из них: "Невозможно сбить ракеты Х-22 теми средствами, которые есть в нашем арсенале". Признание парадоксальное, поскольку в Киеве периодически сочиняют сказки о сбитых гиперзвуковых "Кинжалах".Страны Североатлантического альянса пополнили арсенал ВСУ достаточно современными зенитными ракетными комплексами NASAMS, IRIS-T, Crotale-NG и мифологизированным ЗРК Patriot – ничего не помогает в борьбе с российскими Х-22 и Х-32.Несколько батарей упомянутых натовских ЗРК были уничтожены на позициях в 2023 году – то есть, они оказались неспособны защитить от сверхзвуковой "Бури" даже себя.Напомню, крылатая ракета Х-22М была принята на вооружение в 1974 году, а ЗРК Patriot сухопутные войска США получили в 1982 году.Названная "убийцей авианосцев" шеститонная ракета Х-22 неожиданно для НАТО оказалась весьма эффективной на суше, в зоне российской СВО.На рубеже гиперзвукаРоссийская крылатая ракета Х-32 принята на вооружение в 2016 году, и это образец технологической преемственности, развития и совершенствования выдающейся противокорабельной ракеты Х-22 дальностью до 600 км с фугасно-кумулятивной или осколочно-фугасной боевыми частями массой 950 кг (плюс специальная БЧ мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте).Модификации Х-22Н и Х-22НА уже оснащались инерциальной навигационной системой для коррекции маршрута в соответствии с рельефом местности. А потом наступила эра цифровых технологий.Новая ракета Х-32 получила модернизированный двигатель с повышенной тягой, цифровой вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную РЛС, системы радиоэлектронного противодействия и более объемные топливные баки – при сохранении габаритов Х-22 (длина – 12 м, размах крыла – 3 м).Основное предназначение Х-32 – уничтожение надводных кораблей и авианосных ударных групп. Дальность, высокая точность и почти гиперзвуковая скорость ракеты позволяют гарантированно поражать цели – за пределами досягаемости корабельных систем ПВО – ПРО и радиуса действия палубных истребителей противника. При этом технологическое совершенство, универсальность Х-32 позволяют эффективно уничтожать и малоразмерные наземные объекты.После массированных новогодних ударов ВКС России по объектам ВСУ и украинским военным заводам главком Валерий Залужный впал в истерику, и не мог этого скрыть, выступая в Верховной раде.У страха глаза велики – киевский диктатор Владимир Зеленский потребовал от американских хозяев 20 батарей ЗРК Patriot, но такого количества не собрать во всех странах НАТО. Не говоря уже о цене и целесообразности подобных "инвестиций".Если украинская ПВО с начала спецоперации не сбила ни одной ракеты Х-22 современными зенитными ракетными комплексами НАТО, возможностям новой российской крылатой ракеты Х-32 западным оружейникам противопоставить нечего.Технологическое отставание налицо. А Россия в Новом году активизировала массированные ракетные удары по военно-промышленной инфраструктуре и объектам ВСУ на всей территории Украины. Новыми поставками западных систем ПВО украинской армии можно лишь продлить агонию киевского режима и добить репутацию ВПК Соединенных Штатов и других стран НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, вооруженные силы рф, аналитика