https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/putin-nazval-samyy-glavnyy-itog-proshlogo-goda-1049786936.html

Путин назвал самый главный итог прошлого года

Путин назвал самый главный итог прошлого года

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия - самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент... 10.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-10T13:15+0300

2024-01-10T13:15+0300

2024-01-10T13:48+0300

владимир путин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0e/1049441522_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a262a8f4d09387235ef665641410e2e8.jpg

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия - самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.Владимир Путин подчеркнул, что чувствует в себе силы и энергию для работы на страну и решения стоящих перед ней задач.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, политика