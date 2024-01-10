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Путин назвал самый главный итог прошлого года
Путин назвал самый главный итог прошлого года
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия - самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент... 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T13:15+0300
2024-01-10T13:15+0300
2024-01-10T13:48+0300
владимир путин
россия
политика
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия - самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.Владимир Путин подчеркнул, что чувствует в себе силы и энергию для работы на страну и решения стоящих перед ней задач.
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владимир путин, россия, политика
владимир путин, россия, политика
Путин назвал самый главный итог прошлого года
13:15 10.01.2024 (обновлено: 13:48 10.01.2024)
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия - самодостаточная страна во всех смыслах, сильная и идущая вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря.
"Главное, что мы показали сами себе и всему миру, - это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", - сказал президент.
Владимир Путин подчеркнул, что чувствует в себе силы и энергию для работы на страну и решения стоящих перед ней задач.