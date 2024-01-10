https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/rossiya-i-yuzhnaya-osetiya-otmenili-vyvoznye-poshliny-na-eksport-rossiyskikh-nefteproduktov-1049789277.html
Россия и Южная Осетия отменили вывозные пошлины на экспорт российских нефтепродуктов
Россия и Южная Осетия отменили вывозные пошлины на экспорт российских нефтепродуктов
Документ был подписан в Москве 30 декабря 2023 года, а вступил в силу с 10 января 2024 года. 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T16:35+0300
2024-01-10T16:35+0300
2024-01-10T16:35+0300
южная осетия
россия
нефтепродукты
экономика
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия и Южная Осетия с 10 января отменили вывозные таможенные пошлины на экспорт в республику российских нефтепродуктов и газа, соответствующий протокол изменения в соглашение о режиме торговли между странами опубликован на портале правовых актов.При этом пошлина отменяется только для тех объемов поставок, которые согласованы странами. Сверх этих объемов применяется ставка, действующая в России. Годовые объемы поставок продукции в Южную Осетию на 2024 год будут определены и согласованы странами до 1 февраля, на 2025 год - до 1 октября 2024 года и так далее.
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южная осетия, россия, нефтепродукты, экономика
южная осетия, россия, нефтепродукты, экономика
Россия и Южная Осетия отменили вывозные пошлины на экспорт российских нефтепродуктов
Документ был подписан в Москве 30 декабря 2023 года, а вступил в силу с 10 января 2024 года.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия и Южная Осетия с 10 января отменили вывозные таможенные пошлины на экспорт в республику российских нефтепродуктов и газа, соответствующий протокол изменения в соглашение о режиме торговли между странами опубликован на портале правовых актов.
Также предусмотрена отмена вывозных таможенных пошлин для пластмасс и изделий из них, алюминия и черных металлов и изделий из них и еще ряда металлургической продукции.
При этом пошлина отменяется только для тех объемов поставок, которые согласованы странами. Сверх этих объемов применяется ставка, действующая в России. Годовые объемы поставок продукции в Южную Осетию на 2024 год будут определены и согласованы странами до 1 февраля, на 2025 год - до 1 октября 2024 года и так далее.