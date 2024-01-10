https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/rossiya-i-yuzhnaya-osetiya-otmenili-vyvoznye-poshliny-na-eksport-rossiyskikh-nefteproduktov-1049789277.html

Россия и Южная Осетия отменили вывозные пошлины на экспорт российских нефтепродуктов

Россия и Южная Осетия отменили вывозные пошлины на экспорт российских нефтепродуктов

Документ был подписан в Москве 30 декабря 2023 года, а вступил в силу с 10 января 2024 года. 10.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-10T16:35+0300

2024-01-10T16:35+0300

2024-01-10T16:35+0300

южная осетия

россия

нефтепродукты

экономика

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россия и Южная Осетия с 10 января отменили вывозные таможенные пошлины на экспорт в республику российских нефтепродуктов и газа, соответствующий протокол изменения в соглашение о режиме торговли между странами опубликован на портале правовых актов.При этом пошлина отменяется только для тех объемов поставок, которые согласованы странами. Сверх этих объемов применяется ставка, действующая в России. Годовые объемы поставок продукции в Южную Осетию на 2024 год будут определены и согласованы странами до 1 февраля, на 2025 год - до 1 октября 2024 года и так далее.

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южная осетия, россия, нефтепродукты, экономика