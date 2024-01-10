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Уроженец Абхазии погиб в боевых действиях в Херсонской области
Уроженец Абхазии погиб в боевых действиях в Херсонской области
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Давид Сабекия погиб в боевых действиях в Херсонской области, сообщили Sputnik в Едином штабе поддержки и помощи... 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T09:50+0300
2024-01-10T09:50+0300
2024-01-10T10:26+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Давид Сабекия погиб в боевых действиях в Херсонской области, сообщили Sputnik в Едином штабе поддержки и помощи Донбассу в Абхазии.В декабре на родину было доставлено тело Темура Хариашвили, погибшего в боях за освобождение Донбасса.Из Ростова в Сочи тело бойца привезла российская сторона и передала сотрудникам медуправления МЧС республики.
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донбасс, херсонская область , абхазия, россия
донбасс, херсонская область , абхазия, россия
Уроженец Абхазии погиб в боевых действиях в Херсонской области
09:50 10.01.2024 (обновлено: 10:26 10.01.2024)
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Давид Сабекия погиб в боевых действиях в Херсонской области, сообщили Sputnik в Едином штабе поддержки и помощи Донбассу в Абхазии.
Сабекия был военнослужащим вооруженных сил России.
В декабре на родину было доставлено тело Темура Хариашвили, погибшего в боях за освобождение Донбасса.
Из Ростова в Сочи тело бойца привезла российская сторона и передала сотрудникам медуправления МЧС республики.