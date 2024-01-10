https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/urozhenets-abkhazii-pogib-v-boevykh-deystviyakh-v-khersonskoy-oblasti-1049784794.html

Уроженец Абхазии погиб в боевых действиях в Херсонской области

Уроженец Абхазии погиб в боевых действиях в Херсонской области

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Давид Сабекия погиб в боевых действиях в Херсонской области, сообщили Sputnik в Едином штабе поддержки и помощи... 10.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-10T09:50+0300

2024-01-10T09:50+0300

2024-01-10T10:26+0300

военная спецоперация рф в донбассе

донбасс

херсонская область

абхазия

россия

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Уроженец Абхазии Давид Сабекия погиб в боевых действиях в Херсонской области, сообщили Sputnik в Едином штабе поддержки и помощи Донбассу в Абхазии.В декабре на родину было доставлено тело Темура Хариашвили, погибшего в боях за освобождение Донбасса.Из Ростова в Сочи тело бойца привезла российская сторона и передала сотрудникам медуправления МЧС республики.

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