https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/chitanava-o-khamsovoy-putine-v-abkhazii-promysel-idet-aktivno--1049792603.html
Читанава о хамсовой путине в Абхазии: промысел идет активно
Читанава о хамсовой путине в Абхазии: промысел идет активно
О том, как проходит хамсовая путина, какие нарушения выявлены на сегодняшний день, и с чем связано распространение специфического запаха при переработке рыбы... 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T18:25+0300
2024-01-11T18:25+0300
2024-01-11T18:25+0300
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Читанава о хамсовой путине в Абхазии: промысел идет активно
Читанава о хамсовой путине в Абхазии: промысел идет активно
О том, как проходит хамсовая путина, какие нарушения выявлены на сегодняшний день, и с чем связано распространение специфического запаха при переработке рыбы на заводах, в эфире радио Sputnik рассказал, председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.Из 27 тысяч тонн, допустимой согласно установленной квоте, на сегодняшний день выловлено 20 тысяч тонн рыбы, сказал Читанава в интервью Sputnik."В прошлом году промысла не было, путина сорвалась, в этом году промысел идет активно. На сегодняшний день один из основных видов нарушений – лов рыбы судами в 500-метровой зоне от береговой линии, зарегистрировано только два таких нарушения", – сказал Читанава.Председатель Госкомитета по экологии Абхазии рассказал, что будет с теми, кто нарушил правила промысла, и какие проверки еще проводятся на рыбных заводах.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, рыбная ловля, экология, черное море, абхазия, аудио
подкасты, рыбная ловля, экология, черное море, абхазия, аудио
О том, как проходит хамсовая путина, какие нарушения выявлены на сегодняшний день, и с чем связано распространение специфического запаха при переработке рыбы на заводах, в эфире радио Sputnik рассказал, председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.
Из 27 тысяч тонн, допустимой согласно установленной квоте, на сегодняшний день выловлено 20 тысяч тонн рыбы, сказал Читанава в интервью Sputnik.
"В прошлом году промысла не было, путина сорвалась, в этом году промысел идет активно. На сегодняшний день один из основных видов нарушений – лов рыбы судами в 500-метровой зоне от береговой линии, зарегистрировано только два таких нарушения", – сказал Читанава.
Председатель Госкомитета по экологии Абхазии рассказал, что будет с теми, кто нарушил правила промысла, и какие проверки еще проводятся на рыбных заводах.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.