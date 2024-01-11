https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/dyadyu-vanyu-pokazhut-v-abkhazskom-teatre-1049797137.html

"Дядю Ваню" покажут в Абхазском театре

"Дядю Ваню" покажут в Абхазском театре

Для абхазского зрителя великое произведение русского классика перевел режиссер Валерий Кове. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Новый сезон откроется в Абхазском государственном драматическом театре спектаклем "Дядя Ваня". Об этом сообщает Министерство культуры республики.В постановке заняты Народный артист Абхазии Сергей Габния, Заслуженные артисты республики Тома Гамгия, Адгур Малия, Лаврик Ахба, а также Розита Тания, Эсма Квициния, Лана Джопуа и Леон Кур-оглы. На абхазский произведение из русской классики перевел Валерий Кове. Репетиции уже начались, оценить постановку зрители смогут уже в первой половине февраля.

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