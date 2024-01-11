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"Дядю Ваню" покажут в Абхазском театре
"Дядю Ваню" покажут в Абхазском театре
Для абхазского зрителя великое произведение русского классика перевел режиссер Валерий Кове. 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T15:51+0300
2024-01-11T15:51+0300
2024-01-11T15:51+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Новый сезон откроется в Абхазском государственном драматическом театре спектаклем "Дядя Ваня". Об этом сообщает Министерство культуры республики.В постановке заняты Народный артист Абхазии Сергей Габния, Заслуженные артисты республики Тома Гамгия, Адгур Малия, Лаврик Ахба, а также Розита Тания, Эсма Квициния, Лана Джопуа и Леон Кур-оглы. На абхазский произведение из русской классики перевел Валерий Кове. Репетиции уже начались, оценить постановку зрители смогут уже в первой половине февраля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, театр
"Дядю Ваню" покажут в Абхазском театре
Для абхазского зрителя великое произведение русского классика перевел режиссер Валерий Кове.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik
. Новый сезон откроется в Абхазском государственном драматическом театре спектаклем "Дядя Ваня". Об этом сообщает
Министерство культуры республики.
Спектакль "Саншьа Иуана" по пьесе Антона Чехова на сцене театра ставит молодой режиссер Бенар Кове.
В постановке заняты Народный артист Абхазии Сергей Габния, Заслуженные артисты республики Тома Гамгия, Адгур Малия, Лаврик Ахба, а также Розита Тания, Эсма Квициния, Лана Джопуа и Леон Кур-оглы.
На абхазский произведение из русской классики перевел Валерий Кове. Репетиции уже начались, оценить постановку зрители смогут уже в первой половине февраля.