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Подача воды в Гагре будет восстановлена в течение двух часов
Подача воды в Гагре будет восстановлена в течение двух часов
Из-за аварии на подстанции, питающей насосные станции, жители Гагры остались без воды в среду, 10 января. 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T17:13+0300
2024-01-11T17:13+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Питьевую воду жителям Гагры подадут сегодня к 19:00, рассказал Sputnik начальник управления городского хозяйства Аляс Ажиба. Гагра осталась без воды в среду, 10 января. Причиной стал выход из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2".
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абхазия, новости, гагра, водоснабжение
Подача воды в Гагре будет восстановлена в течение двух часов
Из-за аварии на подстанции, питающей насосные станции, жители Гагры остались без воды в среду, 10 января.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Питьевую воду жителям Гагры подадут сегодня к 19:00, рассказал Sputnik начальник управления городского хозяйства Аляс Ажиба.
"Сейчас ведутся работы на месте аварии. Мы заменили сто метров кабеля, часа через два будем пробовать пустить воду населению", - сообщил Ажиба.
Гагра осталась без воды в среду, 10 января. Причиной стал выход из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2".