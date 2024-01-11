https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/podacha-vody-v-gagre-budet-vosstanovlena-v-techenie-dvukh-chasov-1049797814.html

Подача воды в Гагре будет восстановлена в течение двух часов

Подача воды в Гагре будет восстановлена в течение двух часов

Из-за аварии на подстанции, питающей насосные станции, жители Гагры остались без воды в среду, 10 января. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T17:13+0300

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Питьевую воду жителям Гагры подадут сегодня к 19:00, рассказал Sputnik начальник управления городского хозяйства Аляс Ажиба. Гагра осталась без воды в среду, 10 января. Причиной стал выход из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2".

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