https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/rossiyskie-voyska-otrazili-chetyre-ataki-na-kupyanskom-napravlenii-1049796829.html
Российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении
Российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T15:08+0300
2024-01-11T15:08+0300
2024-01-11T15:08+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Бойцы подразделений "Западной" группировки российских войск отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщает Министерство обороны России. На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 160 солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Донецком направлении - до 260 военных, два бронетранспортера, 15 автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б".На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены более 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация", на Запорожском направлении - до 30 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Также на Херсонском направлении Киев потерял до 30 человек, четыре автомобиля и гаубицу Д-20. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками России за сутки поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.Средства ПВО в течение суток сбили 29 украинских дронов, перехватили один реактивный снаряд HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/nam-nechego-protivopostavit-rossii-v-kieve-priznali-sereznuyu-problemu-1049794430.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф, новости
Российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik.
Бойцы подразделений "Западной" группировки российских войск отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщает
Министерство обороны России.
"Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 85 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Krab", - говорится в публикации.
На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 160 солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Донецком направлении - до 260 военных, два бронетранспортера, 15 автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены более 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация", на Запорожском направлении - до 30 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Также на Херсонском направлении Киев потерял до 30 человек, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.
Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками России за сутки поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.
Средства ПВО в течение суток сбили 29 украинских дронов, перехватили один реактивный снаряд HIMARS.