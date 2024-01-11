https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/rossiyskie-voyska-otrazili-chetyre-ataki-na-kupyanskom-napravlenii-1049796829.html

Российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении

Российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T15:08+0300

2024-01-11T15:08+0300

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Бойцы подразделений "Западной" группировки российских войск отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ, сообщает Министерство обороны России. На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 160 солдат, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", на Донецком направлении - до 260 военных, два бронетранспортера, 15 автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б".На Южно-Донецком направлении за сутки были поражены более 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Акация", на Запорожском направлении - до 30 солдат, две боевые бронированные машины и три автомобиля.Также на Херсонском направлении Киев потерял до 30 человек, четыре автомобиля и гаубицу Д-20. Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками России за сутки поражены два склада боеприпасов ВСУ, 119 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 126 районах.Средства ПВО в течение суток сбили 29 украинских дронов, перехватили один реактивный снаряд HIMARS.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/nam-nechego-protivopostavit-rossii-v-kieve-priznali-sereznuyu-problemu-1049794430.html

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