https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/telo-zhenschiny-obnaruzhili-v-kolodtse-v-kutole-1049800836.html

Тело женщины обнаружили в колодце в Кутоле

Тело женщины обнаружили в колодце в Кутоле

Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, расследование продолжается. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T22:52+0300

2024-01-11T22:52+0300

2024-01-11T22:52+0300

в абхазии

абхазия

новости

мвд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:92:1995:1214_1920x0_80_0_0_b86648f273cf85d0cdac7adb1a7c5281.jpg

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Тело 44-летней местной жительницы было найдено в колодце в селе Кутол Очамчырского района, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Уточняется, что внешних признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Материал по факту происшествия направлен в прокуратуру Очамчырского района, расследование продолжается.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мвд абхазии