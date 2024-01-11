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Тело женщины обнаружили в колодце в Кутоле
Тело женщины обнаружили в колодце в Кутоле
Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, расследование продолжается. 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T22:52+0300
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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Тело 44-летней местной жительницы было найдено в колодце в селе Кутол Очамчырского района, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Уточняется, что внешних признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Материал по факту происшествия направлен в прокуратуру Очамчырского района, расследование продолжается.
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абхазия, новости, мвд абхазии
абхазия, новости, мвд абхазии
Тело женщины обнаружили в колодце в Кутоле
Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, расследование продолжается.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Тело 44-летней местной жительницы было найдено в колодце в селе Кутол Очамчырского района, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Уточняется, что внешних признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.
Материал по факту происшествия направлен в прокуратуру Очамчырского района, расследование продолжается.