https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/bolee-18-milliona-podpisey-sobrano-v-podderzhku-kandidatury-putina-1049802308.html

Более 1,8 миллиона подписей собрано в поддержку кандидатуры Путина

Более 1,8 миллиона подписей собрано в поддержку кандидатуры Путина

Сбором подписей по всей России занимаются представители волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия". 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T11:45+0300

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владимир путин

россия

президентские выборы

политика

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Более 1,8 миллиона подписей в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина собрано по всей стране, сообщает в пятницу сайт кандидата putin2024.ru.Согласно закону, самовыдвиженцу на президентских выборах необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, чтобы на каждый субъект России приходилось не менее 7,5 тысячи подписей проживающих на его территории. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

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владимир путин, россия, президентские выборы, политика