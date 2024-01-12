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Часть Гагры третий день остается без воды
Часть Гагры третий день остается без воды
Подача воды в Гагре была приостановлена из-за повреждения высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2" в среду, 10 января. 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T15:40+0300
2024-01-12T15:40+0300
2024-01-12T16:42+0300
в абхазии
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абхазия
водоснабжение
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Поиски места повреждения высоковольтной линии насосной, питающей насосные станции в Гагре, продолжаются, рассказал Sputnik начальник спецавтохозяйства Гагры Тимур Бигвава.По словам Бигвава, после того, как починили один из кабелей вечером в четверг, вода стала поступать частично, но большая часть города все еще остается без водоснабжения. Местные власти организовали подвоз воды населеню.Гагра осталась без воды в среду, 10 января. Причиной стал выход из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2".
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гагра, гагрский район, абхазия, водоснабжение
гагра, гагрский район, абхазия, водоснабжение
Часть Гагры третий день остается без воды
15:40 12.01.2024 (обновлено: 16:42 12.01.2024)
Подача воды в Гагре была приостановлена из-за повреждения высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2" в среду, 10 января.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Поиски места повреждения высоковольтной линии насосной, питающей насосные станции в Гагре, продолжаются, рассказал Sputnik начальник спецавтохозяйства Гагры Тимур Бигвава.
"Вчера нашли место поломки на одном из кабелей и устранили проблему, но проблемы возникли также с основным кабелем. Из Сухума прибыла передвижная лаборатория. Специалисты занимаются поиском проблемного участка. Точно сказать, когда им это удастся сделать, мы пока не можем. Погода тоже осложняет работы", - отметил он.
По словам Бигвава, после того, как починили один из кабелей вечером в четверг, вода стала поступать частично, но большая часть города все еще остается без водоснабжения. Местные власти организовали подвоз воды населеню.
Гагра осталась без воды в среду, 10 января. Причиной стал выход из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2".