https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/chast-gagry-tretiy-den-ostaetsya-bez-vody-1049805888.html

Часть Гагры третий день остается без воды

Часть Гагры третий день остается без воды

Подача воды в Гагре была приостановлена из-за повреждения высоковольтной линии, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2" в среду, 10 января. 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T15:40+0300

2024-01-12T15:40+0300

2024-01-12T16:42+0300

в абхазии

гагра

гагрский район

абхазия

водоснабжение

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Поиски места повреждения высоковольтной линии насосной, питающей насосные станции в Гагре, продолжаются, рассказал Sputnik начальник спецавтохозяйства Гагры Тимур Бигвава.По словам Бигвава, после того, как починили один из кабелей вечером в четверг, вода стала поступать частично, но большая часть города все еще остается без водоснабжения. Местные власти организовали подвоз воды населеню.Гагра осталась без воды в среду, 10 января. Причиной стал выход из строя высоковольтной линии на подстанции, питающей насосные станции "Репруа-1" и "Репруа-2".

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гагра, гагрский район, абхазия, водоснабжение