https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ekspert-o-politike-ssha-v-kitae-izraile-ukraine-prinuzhdenie-k-voyne-1049803975.html

Эксперт о политике США в Китае, Израиле, Украине: принуждение к войне

Эксперт о политике США в Китае, Израиле, Украине: принуждение к войне

В отличие от термина ООН "принуждение к миру", американцы всегда практикуют принуждение к войне, и это, возможно, в ближайшее время ожидает Тайвань, считает... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T15:19+0300

2024-01-12T15:19+0300

2024-01-12T15:19+0300

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Эксперт о политике США в Китае, Израиле, Украине: принуждение к войне Эксперт о политике США в Китае, Израиле, Украине: принуждение к войне

13 января состоятся выборы на Тайване, где в случае победы ныне правящей Демократической прогрессивной партии сохранится курс на сближение с Западом, ну а победа прокитайской партии "Гоминьдан" сулит острову возвращение в лоно материкового Китая. Способен ли исход выборов быстро и кардинально повлиять на геополитическую повестку с учетом важности Тайваня как главного производителя микросхем в мире?В беседе на радио Sputnik Беларусь Анатолий Вассерман отметил, что, в отличие от термина ООН "принуждение к миру", американцы всегда практикуют принуждение к войне и это, возможно, в ближайшее время ожидает Тайвань."Замечу, что громадная электронная промышленность на Тайване создавалась в те времена, когда им руководила народная партия ("Гоминьдан"), и очень надеюсь, что эта партия сможет вернуться к власти. Она нацелена на воссоединение с материковым Китаем. Сегодня США, на чьи средства и с помощью чьих технологий первоначально создавалась электронная промышленность на острове Тайвань, костьми лягут, но постараются не допустить воссоединения", - сказал Вассерман.По его словам, США попытаются организовать на Тайване гражданскую войну и диверсии."Американцы постараются сделать все, чтобы электронная промышленность острова была уничтожена, причем попытаются сделать это чужими руками. В Уставе ООН есть термин "принуждение к миру", который рассматривается как последнее возможное средство противодействия агрессору перед полным его уничтожением. Так вот, США действуют наоборот, их главное политическое направление — принуждение к войне. Они таким же образом вынудили Украину перейти от террора к очередной попытке захвата народных республик Донбасса, в связи с чем нам пришлось исполнить свой союзнический долг по договорам с этими республиками. Сейчас, судя по всему, США проинструктировали боевиков ХАМАС, чтобы те не просто совершили очередной удар по Израилю, а вели себя чрезмерно жестоко, чтобы Израиль был вынужден ответить в полную силу, то есть организовали все это кровопролитие. И в событиях 7 октября просматривается голливудский режиссерский почерк", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что и в тайваньском вопросе США сделают все, чтобы тамошняя Демократическая прогрессивная партия довела дело до войны с материковым Китаем.

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в мире, политика, сша, тайвань, китай, украина, израиль, хамас, война, диверсии, подкасты, аудио