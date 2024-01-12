https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ritsinskiy-park-proezd-avtomobiley-k-ozeru-ne-zatrudnen-1049804392.html
Рицинский парк: проезд автомобилей к озеру не затруднен
Рицинский парк: проезд автомобилей к озеру не затруднен
Толщина снежного покрова на высокогорном озере Рица достигает около 15 сантиметров к обеду пятницы, 12 января. 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T13:50+0300
2024-01-12T13:50+0300
2024-01-12T14:05+0300
в абхазии
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
абхазия
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СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Проезд автомобилей к озеру Рица не затруднен, сказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.По словам Джергения, с утра пятницы на озеро поднимаются как внедорожники, так и спринтеры с туристами. На пропускном пункте автомобилистов предупреждают о погодных условиях и осматривают транспорт на наличие зимней резины.Он также добавил, что снегоуборочная техника расчищает смотровой площадку и дорогу к озеру. Заготовлено достаточное количество песка для посыпки на проезжую часть в случае морозов.
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
озеро рица
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия
Рицинский парк: проезд автомобилей к озеру не затруднен
13:50 12.01.2024 (обновлено: 14:05 12.01.2024)
Толщина снежного покрова на высокогорном озере Рица достигает около 15 сантиметров к обеду пятницы, 12 января.
СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Проезд автомобилей к озеру Рица не затруднен, сказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.
"Снег начался сегодня примерно в 5:00. Судя по прогнозам, он будет идти еще пару дней, но мы не ожидаем сильных снегопадов. Сейчас снежный покров на Рице около 15 сантиметров. Возможно, за эти дни он достигнет 30 сантиметров. Ожидаем заморозки, но ничего критичного. Автомобили поднимаются без проблем", - уточнил он.
По словам Джергения, с утра пятницы на озеро поднимаются как внедорожники, так и спринтеры с туристами. На пропускном пункте автомобилистов предупреждают о погодных условиях и осматривают транспорт на наличие зимней резины.
Он также добавил, что снегоуборочная техника расчищает смотровой площадку и дорогу к озеру. Заготовлено достаточное количество песка для посыпки на проезжую часть в случае морозов.