https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/ritsinskiy-park-proezd-avtomobiley-k-ozeru-ne-zatrudnen-1049804392.html

Рицинский парк: проезд автомобилей к озеру не затруднен

Рицинский парк: проезд автомобилей к озеру не затруднен

Толщина снежного покрова на высокогорном озере Рица достигает около 15 сантиметров к обеду пятницы, 12 января. 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T13:50+0300

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в абхазии

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

абхазия

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СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Проезд автомобилей к озеру Рица не затруднен, сказал Sputnik главный лесничий Рицинского национального реликтового парка Тенгиз Джергения.По словам Джергения, с утра пятницы на озеро поднимаются как внедорожники, так и спринтеры с туристами. На пропускном пункте автомобилистов предупреждают о погодных условиях и осматривают транспорт на наличие зимней резины.Он также добавил, что снегоуборочная техника расчищает смотровой площадку и дорогу к озеру. Заготовлено достаточное количество песка для посыпки на проезжую часть в случае морозов.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

озеро рица

абхазия

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Sputnik Абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), озеро рица, абхазия