https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/sivkov-o-khode-svo-miru-stalo-ponyatno-chto-naibolee-boesposobnaya-armiya-mira--rossiyskaya-1049796135.html
Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская
Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская
Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, что происходило в зоне Специальной военной операции в 2023 году, и каковы ее... 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T09:55+0300
2024-01-12T09:55+0300
2024-01-12T09:55+0300
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Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская
Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская
Первое, что стало итогом года – это провал первого этапа гибридной войны Запада против России, отметил эксперт в эфире радио."Расчет на быстрый распад России, смены Путина - не оправдался, более того, произошло консолидация российского общества. Пошла реабилитация Советского союза на федеральных каналах, самой идеи социализма и большевизма. Второй момент – это то, что миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская, это признали даже американцы. В силу того, что мы сейчас имеем на линии фронта, ни одна армия в мире не имеет таких навыков ведения современной войны", - заключил собеседник Sputnik.Константин Сивков также высказался о значении пункта постоянного базирования военно-морского флота России в Очамчыре.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, война, очамчыра, вмф рф, черное море, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, война, очамчыра, вмф рф, черное море, аудио
Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская
Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, что происходило в зоне Специальной военной операции в 2023 году, и каковы ее главные итоги.
Первое, что стало итогом года – это провал первого этапа гибридной войны Запада против России, отметил эксперт в эфире радио.
"Расчет на быстрый распад России, смены Путина - не оправдался, более того, произошло консолидация российского общества. Пошла реабилитация Советского союза на федеральных каналах, самой идеи социализма и большевизма. Второй момент – это то, что миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская, это признали даже американцы. В силу того, что мы сейчас имеем на линии фронта, ни одна армия в мире не имеет таких навыков ведения современной войны", - заключил собеседник Sputnik.
Константин Сивков также высказался о значении пункта постоянного базирования военно-морского флота России в Очамчыре.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.