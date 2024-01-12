https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/sivkov-o-khode-svo-miru-stalo-ponyatno-chto-naibolee-boesposobnaya-armiya-mira--rossiyskaya-1049796135.html

Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская

Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская

Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, что происходило в зоне Специальной военной операции в 2023 году, и каковы ее... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T09:55+0300

2024-01-12T09:55+0300

2024-01-12T09:55+0300

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Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская Сивков о ходе СВО: миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская

Первое, что стало итогом года – это провал первого этапа гибридной войны Запада против России, отметил эксперт в эфире радио."Расчет на быстрый распад России, смены Путина - не оправдался, более того, произошло консолидация российского общества. Пошла реабилитация Советского союза на федеральных каналах, самой идеи социализма и большевизма. Второй момент – это то, что миру стало понятно, что наиболее боеспособная армия мира – российская, это признали даже американцы. В силу того, что мы сейчас имеем на линии фронта, ни одна армия в мире не имеет таких навыков ведения современной войны", - заключил собеседник Sputnik.Константин Сивков также высказался о значении пункта постоянного базирования военно-морского флота России в Очамчыре.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, война, очамчыра, вмф рф, черное море, аудио