https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/torzhestvennyy-kontsert-zakrytie-festivalya-khibla-gerzmava-priglashaet-sostoitsya-v-moskve-1049808341.html
Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве
Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве 13 января на сцене Музыкального театра... 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T20:30+0300
2024-01-12T20:30+0300
2024-01-12T20:30+0300
хибла герзмава
фестиваль "хибла герзмава приглашает..."
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве 13 января на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В концерте примут участие лауреаты и участники конкурса: обладатель 1-й премии I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Ольга Маслова, пианист, победитель Конкурса Хиблы Герзмава среди концертмейстеров Марк Ваза, оперный певец, обладатель 2-й премии Ливей Хоу из Китая, а также специальный гость закрытия фестиваля Сон Чи Хун из Южной Кореи.Кроме того, 22 января состоится концерт Герзмавы и лауреатов конкурса в Казани в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.Она напомнила, что фестиваль появился в Абхазии в память о ее родителях, поэтому для нее особенно важно подчеркнуть семейность конкурса. Герзмава отметила, что следит за успехами участников предыдущих фестивалей и очень гордится их достижениями. Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" был создан в 2001 году и ежегодного проходил в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы и стал проходить сразу на нескольких площадках в России и за рубежом. В 2023 году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив фестиваль прошел сразу в нескольких странах и включал в себя не только концерты, но и творческие встречи.
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хибла герзмава, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, абхазия, москва, россия
хибла герзмава, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, абхазия, москва, россия
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве 13 января на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
В концерте примут участие лауреаты и участники конкурса: обладатель 1-й премии I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Ольга Маслова, пианист, победитель Конкурса Хиблы Герзмава среди концертмейстеров Марк Ваза, оперный певец, обладатель 2-й премии Ливей Хоу из Китая, а также специальный гость закрытия фестиваля Сон Чи Хун из Южной Кореи.
Кроме того, 22 января состоится концерт Герзмавы и лауреатов конкурса в Казани в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.
"Наша музыкальная суть – любовь к зрителю и любовь к музыке... Все, что мы сегодня видим и что увидят завтра те люди, которые придут к нам на концерт в Театр Немировича-Данченко – мой родной дом, где я родилась как певица и до сих пор служу, мне очень важно, чтобы вы почувствовали, что мы семья", - сказала оперная певица, народная артистка РФ Хибла Герзмава на пресс-конференции.
Она напомнила, что фестиваль появился в Абхазии в память о ее родителях, поэтому для нее особенно важно подчеркнуть семейность конкурса. Герзмава отметила, что следит за успехами участников предыдущих фестивалей и очень гордится их достижениями.
Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" был создан в 2001 году и ежегодного проходил в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы и стал проходить сразу на нескольких площадках в России и за рубежом. В 2023 году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив фестиваль прошел сразу в нескольких странах и включал в себя не только концерты, но и творческие встречи.