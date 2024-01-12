https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/torzhestvennyy-kontsert-zakrytie-festivalya-khibla-gerzmava-priglashaet-sostoitsya-v-moskve-1049808341.html

Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве

Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве 13 января на сцене Музыкального театра... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T20:30+0300

2024-01-12T20:30+0300

2024-01-12T20:30+0300

хибла герзмава

фестиваль "хибла герзмава приглашает..."

в абхазии

культура

абхазия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0d/1043586864_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_6f6d99a53cb9c08573c16e58370b502e.jpg

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Торжественный концерт-закрытие фестиваля "Хибла Герзмава приглашает..." состоится в Москве 13 января на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В концерте примут участие лауреаты и участники конкурса: обладатель 1-й премии I Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Ольга Маслова, пианист, победитель Конкурса Хиблы Герзмава среди концертмейстеров Марк Ваза, оперный певец, обладатель 2-й премии Ливей Хоу из Китая, а также специальный гость закрытия фестиваля Сон Чи Хун из Южной Кореи.Кроме того, 22 января состоится концерт Герзмавы и лауреатов конкурса в Казани в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.Она напомнила, что фестиваль появился в Абхазии в память о ее родителях, поэтому для нее особенно важно подчеркнуть семейность конкурса. Герзмава отметила, что следит за успехами участников предыдущих фестивалей и очень гордится их достижениями. Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" был создан в 2001 году и ежегодного проходил в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы и стал проходить сразу на нескольких площадках в России и за рубежом. В 2023 году благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив фестиваль прошел сразу в нескольких странах и включал в себя не только концерты, но и творческие встречи.

абхазия

москва

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

хибла герзмава, фестиваль "хибла герзмава приглашает...", культура, абхазия, москва, россия