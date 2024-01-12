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В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны... 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T16:51+0300
2024-01-12T16:51+0300
2024-01-12T16:52+0300
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.В Минобороны также сообщили, что российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине.Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
16:51 12.01.2024 (обновлено: 16:52 12.01.2024) СУХУМ, 12 янв - Sputnik.
За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале
ведомства.
"В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на купянском направлении", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
В Минобороны также сообщили, что российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине.
Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.