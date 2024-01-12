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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/v-minoborony-rossii-nazvali-chislo-sdavshikhsya-v-plen-za-nedelyu-voennykh-vsu-1049806989.html
В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
СУХУМ, 12 янв - Sputnik. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны... 12.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-12T16:51+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.В Минобороны также сообщили, что российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине.Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

16:51 12.01.2024 (обновлено: 16:52 12.01.2024)
© AFP 2023 / STR / Пресс-служба Главнокомандующего ВСУСамоходные гаубицы М109А3
Самоходные гаубицы М109А3 - Sputnik Абхазия, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / STR / Пресс-служба Главнокомандующего ВСУ
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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
"В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на купянском направлении", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
В Минобороны также сообщили, что российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине.
Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.
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