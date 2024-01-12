https://sputnik-abkhazia.ru/20240112/v-minoborony-rossii-nazvali-chislo-sdavshikhsya-v-plen-za-nedelyu-voennykh-vsu-1049806989.html

В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

В Минобороны России назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны... 12.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-12T16:51+0300

2024-01-12T16:51+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 12 янв - Sputnik. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.В Минобороны также сообщили, что российские войска за неделю нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине.Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

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