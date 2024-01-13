https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/kollektiv-posolstva-abkhazii-v-sirii-nazval-popytkami-manipulyatsii-deystviya-npo-1049813967.html

Коллектив Посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляции действия НПО

Коллектив Посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляции действия НПО

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Коллектив посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляций со стороны НПО информацию о якобы несдаче финансовых документов в... 13.01.2024, Sputnik Абхазия

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2024-01-13T14:10+0300

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Коллектив посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляций со стороны НПО информацию о якобы несдаче финансовых документов в МИД республики.В дипломатическом ведомстве отметили, что команда посольства давно работает в Сирии и за это время отношения двух государств вышли на беспрецедентный уровень по количеству и качеству совместных межведомственных проектов.Дипломаты подчеркнули, что в Сирии своевременно запретили деятельность разного рода заморских манипуляторов. Коллектив посольства поддержал адекватное реагирование, которое обеспечивается в Абхазии, на деятельность заморских манипуляторов и попытки нпошников затуманить сознание сограждан.

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