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Коллектив Посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляции действия НПО
Коллектив Посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляции действия НПО
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Коллектив посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляций со стороны НПО информацию о якобы несдаче финансовых документов в... 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T14:10+0300
2024-01-13T14:10+0300
2024-01-13T14:33+0300
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Коллектив посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляций со стороны НПО информацию о якобы несдаче финансовых документов в МИД республики.В дипломатическом ведомстве отметили, что команда посольства давно работает в Сирии и за это время отношения двух государств вышли на беспрецедентный уровень по количеству и качеству совместных межведомственных проектов.Дипломаты подчеркнули, что в Сирии своевременно запретили деятельность разного рода заморских манипуляторов. Коллектив посольства поддержал адекватное реагирование, которое обеспечивается в Абхазии, на деятельность заморских манипуляторов и попытки нпошников затуманить сознание сограждан.
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мид абхазии, абхазия, сирия
Коллектив Посольства Абхазии в Сирии назвал попытками манипуляции действия НПО
14:10 13.01.2024 (обновлено: 14:33 13.01.2024) СУХУМ, 13 янв - Sputnik.
Коллектив посольства Абхазии в Сирии назвал
попытками манипуляций со стороны НПО информацию о якобы несдаче финансовых документов в МИД республики.
"Нам приходится работать в сложнейших условиях, когда мы не можем обеспечить свою безопасность и безопасность своих близких. Не всегда нам удается документально обосновать расходы. Это проблема не новая и Контрольная палата об этом должна знать", - говорится в заявлении коллектика посольства.
В дипломатическом ведомстве отметили, что команда посольства давно работает в Сирии и за это время отношения двух государств вышли на беспрецедентный уровень по количеству и качеству совместных межведомственных проектов.
Дипломаты подчеркнули, что в Сирии своевременно запретили деятельность разного рода заморских манипуляторов. Коллектив посольства поддержал адекватное реагирование, которое обеспечивается в Абхазии, на деятельность заморских манипуляторов и попытки нпошников затуманить сознание сограждан.