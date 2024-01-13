https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-ukrainskim-obektam-vpk-1049814682.html

Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК

Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. 13.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-13T15:05+0300

2024-01-13T15:05+0300

2024-01-13T15:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.

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