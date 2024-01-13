https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-ukrainskim-obektam-vpk-1049814682.html
Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК
Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T15:05+0300
2024-01-13T15:05+0300
2024-01-13T15:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102411/10/1024111098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb6bc34a92e431ded0e57e23a26651c5.jpg
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102411/10/1024111098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22faab8cf11f6d49aecd15232e047da7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК
15:05 13.01.2024 (обновлено: 15:08 13.01.2024)
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты", — указали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.