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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/rossiyskie-voennye-nanesli-udary-po-ukrainskim-obektam-vpk-1049814682.html
Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК
Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК
СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T15:05+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские военные нанесли удары по украинским объектам ВПК

15:05 13.01.2024 (обновлено: 15:08 13.01.2024)
© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2024
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Российские войска сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны.
"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, порох и беспилотные летательные аппараты", — указали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины в ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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