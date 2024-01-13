https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/sergey-shamba-prokommentiroval-ratifikatsiyu-soglasheniya-po-gosdache-pitsunda--1049812648.html

Сергей Шамба прокомментировал ратификацию соглашения по госдаче "Пицунда"

Сергей Шамба прокомментировал ратификацию соглашения по госдаче "Пицунда"

В интервью Абхазскому телевидению секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба прокомментировал ратификацию Парламентом соглашения о передаче объектов на... 13.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-13T13:00+0300

2024-01-13T13:00+0300

2024-01-13T13:00+0300

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Сергей Шамба отметил, что объекты на территории госдачи "Пицунда" находились в бессрочной аренде у российской стороны по договору от 1995 года. По российскому законодательству нельзя реставрировать объекты, которые не находятся в собственности, добавил секретарь Совбеза, именно поэтому возник вопрос пересмотра старого договора. Новый договор уже был подписан и ратифицирован в России, но именно абхазские парламентарии, по словам Шамба, проявили бдительность и обнаружили неточности в заданных территориальных координатах - в документе была указана площадь, превышающая ту, что была предусмотрена договором 1995 года. Шамба подчеркнул, что так как документ уже был ратифицирован в России, процесс исправления неточностей был непростой, несмотря на то, что российская сторона сразу признала, что ошибка была допущена. Вопрос был затронут на встрече Аслана Бжания с Владимиром Путиным, на которой президент Абхазии сообщил, что в документе была совершена ошибка, после чего удалось вернуться к "оптимальным координатам", рассказал Шамба.Кроме того, из договора 1995 года была исключена возможность передачи объектов третьим лицам, добавил секретарь Совбеза. Он подчеркнул, что был принят документ в интересах Абхазии и в интересах развития союзнических отношений со стратегическим партнером Россией.Секретарь Совбеза отметил, что даже в непростой внутриполитической ситуации удается прийти к консенсусу, потому что и у власти, и у депутатов, и у оппозиции есть общее понимание того, как должна развиваться Абхазия, - в демократическом русле. При этом он добавил, что всегда во всех критических ситуациях ключевую роль в Абхазии играл Парламент.

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