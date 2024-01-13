https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/sergey-shamba-prokommentiroval-ratifikatsiyu-soglasheniya-po-gosdache-pitsunda--1049812648.html
Сергей Шамба прокомментировал ратификацию соглашения по госдаче "Пицунда"
Сергей Шамба прокомментировал ратификацию соглашения по госдаче "Пицунда"
В интервью Абхазскому телевидению секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба прокомментировал ратификацию Парламентом соглашения о передаче объектов на... 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T13:00+0300
2024-01-13T13:00+0300
2024-01-13T13:00+0300
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Сергей Шамба отметил, что объекты на территории госдачи "Пицунда" находились в бессрочной аренде у российской стороны по договору от 1995 года. По российскому законодательству нельзя реставрировать объекты, которые не находятся в собственности, добавил секретарь Совбеза, именно поэтому возник вопрос пересмотра старого договора. Новый договор уже был подписан и ратифицирован в России, но именно абхазские парламентарии, по словам Шамба, проявили бдительность и обнаружили неточности в заданных территориальных координатах - в документе была указана площадь, превышающая ту, что была предусмотрена договором 1995 года. Шамба подчеркнул, что так как документ уже был ратифицирован в России, процесс исправления неточностей был непростой, несмотря на то, что российская сторона сразу признала, что ошибка была допущена. Вопрос был затронут на встрече Аслана Бжания с Владимиром Путиным, на которой президент Абхазии сообщил, что в документе была совершена ошибка, после чего удалось вернуться к "оптимальным координатам", рассказал Шамба.Кроме того, из договора 1995 года была исключена возможность передачи объектов третьим лицам, добавил секретарь Совбеза. Он подчеркнул, что был принят документ в интересах Абхазии и в интересах развития союзнических отношений со стратегическим партнером Россией.Секретарь Совбеза отметил, что даже в непростой внутриполитической ситуации удается прийти к консенсусу, потому что и у власти, и у депутатов, и у оппозиции есть общее понимание того, как должна развиваться Абхазия, - в демократическом русле. При этом он добавил, что всегда во всех критических ситуациях ключевую роль в Абхазии играл Парламент.
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видео, мультимедиа, абхазия, сергей шамба, совет безопасности абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, сергей шамба, совет безопасности абхазии, видео
Сергей Шамба прокомментировал ратификацию соглашения по госдаче "Пицунда"
В интервью Абхазскому телевидению секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба прокомментировал ратификацию Парламентом соглашения о передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России.
Сергей Шамба отметил, что объекты на территории госдачи "Пицунда" находились в бессрочной аренде у российской стороны по договору от 1995 года. По российскому законодательству нельзя реставрировать объекты, которые не находятся в собственности, добавил секретарь Совбеза, именно поэтому возник вопрос пересмотра старого договора.
Новый договор уже был подписан и ратифицирован в России, но именно абхазские парламентарии, по словам Шамба, проявили бдительность и обнаружили неточности в заданных территориальных координатах - в документе была указана площадь, превышающая ту, что была предусмотрена договором 1995 года.
Шамба подчеркнул, что так как документ уже был ратифицирован в России, процесс исправления неточностей был непростой, несмотря на то, что российская сторона сразу признала, что ошибка была допущена. Вопрос был затронут на встрече Аслана Бжания с Владимиром Путиным, на которой президент Абхазии сообщил, что в документе была совершена ошибка, после чего удалось вернуться к "оптимальным координатам", рассказал Шамба.
Кроме того, из договора 1995 года была исключена возможность передачи объектов третьим лицам, добавил секретарь Совбеза.
"Ситуация накануне принятия этого решения Парламентом начала накаляться. Политические партии и общественность собрались перед Парламентом. Это привело к тому, что члены Парламента вынуждены были вернуться на работу, это все происходило ночью. Нам удалось провести переговоры с лидерами оппозиции, прийти к согласованному документу, который устраивал все стороны. Мы доложили Парламенту, и представители власти, и представители оппозиции, доложили членам Парламента, которые собрались ночью у спикера в кабинете, свои позиции. После этого нас попросили покинуть стены Парламента и дать им возможность принять правильное решение. Они очень долго совещались и решили не откладывая провести внеочередную сессию, потому что все собрались, позиции сторон были ясны", - отметил Шамба.
Он подчеркнул, что был принят документ в интересах Абхазии и в интересах развития союзнических отношений со стратегическим партнером Россией.
Секретарь Совбеза отметил, что даже в непростой внутриполитической ситуации удается прийти к консенсусу, потому что и у власти, и у депутатов, и у оппозиции есть общее понимание того, как должна развиваться Абхазия, - в демократическом русле.
При этом он добавил, что всегда во всех критических ситуациях ключевую роль в Абхазии играл Парламент.