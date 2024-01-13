https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/shapovalov-o--predsedatelstve-rossii-v-sng-sodruzhestvo-perezhivaet-renessans-1049787229.html

Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс

Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс

Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов о председательстве России в СНГ. 13.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-13T09:55+0300

2024-01-13T09:55+0300

2024-01-13T10:06+0300

радио

подкасты

снг

россия

политика

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0a/1049787064_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ace00d943b069c12c53647e3481bc03d.jpg

Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс

C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств."Необходимо подчеркнуть, что СНГ – старейшая организация на Евразийском пространстве, которая существует с 1991 года, и объединяет большинство бывших советских республик. Конечно же Россия всегда играла и играет ведущую роль в содружестве. В настоящее время, оно переживает Ренессанс, возрождение, новый этап своего развития, в рамках которого укрепляются межгосударственные связи и контакты, формируется консолидированная позиция стран содружества по широкому спектру внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов", - рассказал в беседе с радио Sputnik директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов.Он отметил, что период председательствования в СНГ Россия будет использовать для расширения интеграции в экономической сфере, развития торговых отношений, формирования более устойчивых связей, например, транспортного коридора Север-Юг.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, снг, россия, политика, экономика, аудио