https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/shapovalov-o--predsedatelstve-rossii-v-sng-sodruzhestvo-perezhivaet-renessans-1049787229.html
Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс
Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов о председательстве России в СНГ. 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T09:55+0300
2024-01-13T09:55+0300
2024-01-13T10:06+0300
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Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс
Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс
C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств."Необходимо подчеркнуть, что СНГ – старейшая организация на Евразийском пространстве, которая существует с 1991 года, и объединяет большинство бывших советских республик. Конечно же Россия всегда играла и играет ведущую роль в содружестве. В настоящее время, оно переживает Ренессанс, возрождение, новый этап своего развития, в рамках которого укрепляются межгосударственные связи и контакты, формируется консолидированная позиция стран содружества по широкому спектру внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов", - рассказал в беседе с радио Sputnik директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов.Он отметил, что период председательствования в СНГ Россия будет использовать для расширения интеграции в экономической сфере, развития торговых отношений, формирования более устойчивых связей, например, транспортного коридора Север-Юг.
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подкасты, снг, россия, политика, экономика, аудио
подкасты, снг, россия, политика, экономика, аудио
Шаповалов о председательстве России в СНГ: содружество переживает Ренессанс
09:55 13.01.2024 (обновлено: 10:06 13.01.2024)
Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов о председательстве России в СНГ.
C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств.
"Необходимо подчеркнуть, что СНГ – старейшая организация на Евразийском пространстве, которая существует с 1991 года, и объединяет большинство бывших советских республик. Конечно же Россия всегда играла и играет ведущую роль в содружестве. В настоящее время, оно переживает Ренессанс, возрождение, новый этап своего развития, в рамках которого укрепляются межгосударственные связи и контакты, формируется консолидированная позиция стран содружества по широкому спектру внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов", - рассказал в беседе с радио Sputnik
директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова Владимир Шаповалов.
Он отметил, что период председательствования в СНГ Россия будет использовать для расширения интеграции в экономической сфере, развития торговых отношений, формирования более устойчивых связей, например, транспортного коридора Север-Юг.