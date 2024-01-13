https://sputnik-abkhazia.ru/20240113/taniya-o-deyatelnosti-vaak-v-2023-godu-perevypolnili-plan-1049788285.html

Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план

Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план

О работе Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2023 году, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель аппарата ВААК Кан Тания. 13.01.2024, Sputnik Абхазия

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Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план

Как отметил Тания, деятельность ВААК обширна, охватывает все сферы деятельности государства."В прошедшем, 2023 году мы перевыполнили наш план мероприятий и проектов. В цели ВААК входит и активное участие в экономическом развитии Абхазии, содействие развитию гражданского общества Абхазии, формирование устойчивого гражданского общества", - сказал Тания. Подробности слушайте в аудиофайле.

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