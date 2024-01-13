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Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план
Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план
О работе Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2023 году, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель аппарата ВААК Кан Тания. 13.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-13T18:30+0300
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Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план
Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план
Как отметил Тания, деятельность ВААК обширна, охватывает все сферы деятельности государства."В прошедшем, 2023 году мы перевыполнили наш план мероприятий и проектов. В цели ВААК входит и активное участие в экономическом развитии Абхазии, содействие развитию гражданского общества Абхазии, формирование устойчивого гражданского общества", - сказал Тания. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, аудио
Тания о деятельности ВААК в 2023 году: перевыполнили план
18:30 13.01.2024 (обновлено: 18:31 13.01.2024)
О работе Всемирного абхазо-абазинского конгресса в 2023 году, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель аппарата ВААК Кан Тания.
Как отметил Тания, деятельность ВААК обширна, охватывает все сферы деятельности государства.
"В прошедшем, 2023 году мы перевыполнили наш план мероприятий и проектов. В цели ВААК входит и активное участие в экономическом развитии Абхазии, содействие развитию гражданского общества Абхазии, формирование устойчивого гражданского общества", - сказал Тания.
Подробности слушайте в аудиофайле.