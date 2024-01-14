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"Болезнь Х" может унести в 20 раз больше смертей, чем COVID, считают ученые
"Болезнь Х" может унести в 20 раз больше смертей, чем COVID, считают ученые
В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. 14.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-14T13:35+0300
2024-01-14T13:35+0300
2024-01-14T13:39+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. "Болезнь Х", которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с 15 по 19 января 2024 года, об этом говорится на сайте организации.Обсуждение состоится 17 января. В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. При этом велика вероятность, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.
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наука, медицина, в мире, ученые
наука, медицина, в мире, ученые
"Болезнь Х" может унести в 20 раз больше смертей, чем COVID, считают ученые
13:35 14.01.2024 (обновлено: 13:39 14.01.2024)
В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik.
"Болезнь Х", которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с 15 по 19 января 2024 года, об этом говорится на сайте
организации.
"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям, в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" — говорится в анонсе встречи.
Обсуждение состоится 17 января. В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.
В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. При этом велика вероятность, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.