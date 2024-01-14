https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/bolezn-kh-mozhet-unesti-v-20-raz-bolshe-smertey-chem-covid-schitayut-uchenye-1049818503.html

"Болезнь Х" может унести в 20 раз больше смертей, чем COVID, считают ученые

"Болезнь Х" может унести в 20 раз больше смертей, чем COVID, считают ученые

В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. 14.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-14T13:35+0300

2024-01-14T13:35+0300

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. "Болезнь Х", которая способна по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса, планируют обсудить на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе с 15 по 19 января 2024 года, об этом говорится на сайте организации.Обсуждение состоится 17 января. В нем примут участие глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреиесус, глава минздрава Бразилии и другие специалисты в области здравоохранения.В 2020 году в ВОЗ заявили, что первым "патогеном Х" с полным основанием следует признать коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. При этом велика вероятность, что за ним последуют другие. Среди способствующих этому факторов ученые называют усиление изменений в окружающей среде и разработки биологического оружия.

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