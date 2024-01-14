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Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Лучшая спортсменка Абхазии по настольному теннису по итогам 2023 года Эрика Кварчия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 14.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-14T19:40+0300
2024-01-14T19:40+0300
2024-01-14T19:40+0300
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Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
В Этом году в Абхазии впервые назвали лучших спортсменов года. Эрика Кварчия стала лучшей спортсменкой республики Абхазия 2023 года по настольному теннису. Кварчия выразила надежду, что эта традиция будет продолжена. "Это дает стимул не только нынешним спортсменам, но и начинающим. Для меня честь быть лучшей, и я постараюсь держать этот статус долгое время", – отметила спортсменка.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, дополнительное время, спорт, абхазия, спортивная абхазия, аудио
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Лучшая спортсменка Абхазии по настольному теннису по итогам 2023 года Эрика Кварчия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В Этом году в Абхазии впервые назвали лучших спортсменов года. Эрика Кварчия стала лучшей спортсменкой республики Абхазия 2023 года по настольному теннису. Кварчия выразила надежду, что эта традиция будет продолжена.
"Это дает стимул не только нынешним спортсменам, но и начинающим. Для меня честь быть лучшей, и я постараюсь держать этот статус долгое время", – отметила спортсменка.
Подробности слушайте в подкасте.