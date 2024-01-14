Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/dopolnitelnoe-vremya-kvarchiya-ob-uspekhe-v-nastolnom-tennise--1049788980.html
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Лучшая спортсменка Абхазии по настольному теннису по итогам 2023 года Эрика Кварчия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 14.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-14T19:40+0300
2024-01-14T19:40+0300
радио
подкасты
дополнительное время
спорт
абхазия
спортивная абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0a/1049789409_0:183:1034:765_1920x0_80_0_0_215f2b0c56aca877649c5ac5d83504f9.jpg
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
В Этом году в Абхазии впервые назвали лучших спортсменов года. Эрика Кварчия стала лучшей спортсменкой республики Абхазия 2023 года по настольному теннису. Кварчия выразила надежду, что эта традиция будет продолжена. "Это дает стимул не только нынешним спортсменам, но и начинающим. Для меня честь быть лучшей, и я постараюсь держать этот статус долгое время", – отметила спортсменка.Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0a/1049789409_0:86:1034:862_1920x0_80_0_0_c245554338bf3ad5962a146df1b6558b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, дополнительное время, спорт, абхазия, спортивная абхазия, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, абхазия, спортивная абхазия, аудио

Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе

19:40 14.01.2024
Радио
Дополнительное время: Кварчия об успехе в настольном теннисе
Подписаться
Лучшая спортсменка Абхазии по настольному теннису по итогам 2023 года Эрика Кварчия в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
В Этом году в Абхазии впервые назвали лучших спортсменов года. Эрика Кварчия стала лучшей спортсменкой республики Абхазия 2023 года по настольному теннису. Кварчия выразила надежду, что эта традиция будет продолжена.
"Это дает стимул не только нынешним спортсменам, но и начинающим. Для меня честь быть лучшей, и я постараюсь держать этот статус долгое время", – отметила спортсменка.
Подробности слушайте в подкасте.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0