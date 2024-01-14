https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/kvitsiniya-dacha-stalina-na-ritse--natsionalnoe-dostoyanie-1049819946.html

Квициния: дача Сталина на Рице — национальное достояние

Квициния: дача Сталина на Рице — национальное достояние

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Дача Сталина на территории Рицинского нацпарка – национальное достояние, и она не может быть продана в частные руки, заявил начальник... 14.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-14T16:25+0300

2024-01-14T16:25+0300

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в абхазии

иосиф сталин (джугашвили)

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

политика

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СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Дача Сталина на территории Рицинского нацпарка – национальное достояние, и она не может быть продана в частные руки, заявил начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния. По словам Квициния, в оппозиционных СМИ появилось видео, на котором некий человек утверждает, что купил за 850 тысяч рублей дачу Сталина и собирается построить там курорт, заработать на этом в ближайшие пять лет 800 миллионов. Квициния призвал граждан быть разборчивыми и проверять полученную информацию у официальных источников.Дача Сталина на северном берегу озера Рица была построена в 1947 году. Сам Иосиф Сталин успел отдохнуть на даче всего пять раз. После его смерти в 1953 году дачей пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев.

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

иосиф сталин (джугашвили), абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), политика