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Квициния: дача Сталина на Рице — национальное достояние
Квициния: дача Сталина на Рице — национальное достояние
СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Дача Сталина на территории Рицинского нацпарка – национальное достояние, и она не может быть продана в частные руки, заявил начальник... 14.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-14T16:25+0300
2024-01-14T16:25+0300
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в абхазии
иосиф сталин (джугашвили)
абхазия
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
политика
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СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Дача Сталина на территории Рицинского нацпарка – национальное достояние, и она не может быть продана в частные руки, заявил начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния. По словам Квициния, в оппозиционных СМИ появилось видео, на котором некий человек утверждает, что купил за 850 тысяч рублей дачу Сталина и собирается построить там курорт, заработать на этом в ближайшие пять лет 800 миллионов. Квициния призвал граждан быть разборчивыми и проверять полученную информацию у официальных источников.Дача Сталина на северном берегу озера Рица была построена в 1947 году. Сам Иосиф Сталин успел отдохнуть на даче всего пять раз. После его смерти в 1953 году дачей пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев.
абхазия
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иосиф сталин (джугашвили), абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), политика
иосиф сталин (джугашвили), абхазия, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), политика
СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Дача Сталина на территории Рицинского нацпарка – национальное достояние, и она не может быть продана в частные руки, заявил начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния.
По словам Квициния, в оппозиционных СМИ появилось видео, на котором некий человек утверждает, что купил за 850 тысяч рублей дачу Сталина и собирается построить там курорт, заработать на этом в ближайшие пять лет 800 миллионов.
"Хотим напомнить, что распространение слухов вокруг этой дачи — история не новая. Так, еще в 2005 году в СМИ прошла информация, что дачу якобы хотел купить российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска. И власти Абхазии даже озвучили сумму сделки — 10 миллионов долларов. После опровержения стали говорить о том, что объект был продан тогдашнему мэру города Москвы Юрию Лужкову", – говорится в заявлении.
Квициния призвал граждан быть разборчивыми и проверять полученную информацию у официальных источников.
Дача Сталина на северном берегу озера Рица была построена в 1947 году. Сам Иосиф Сталин успел отдохнуть на даче всего пять раз. После его смерти в 1953 году дачей пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев.