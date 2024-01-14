https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/rossiyskaya-pvo-za-sutki-sbila-23-ukrainskikh-drona-1049818690.html

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона

СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе... 14.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-14T14:30+0300

2024-01-14T14:30+0300

2024-01-14T18:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17455 единиц специальной военной автомобильной техники.

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