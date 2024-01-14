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Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе... 14.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-14T14:30+0300
2024-01-14T14:30+0300
2024-01-14T18:46+0300
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СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17455 единиц специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Российская ПВО за сутки сбила 23 украинских дрона
14:30 14.01.2024 (обновлено: 18:46 14.01.2024)
СУХУМ, 14 янв – Sputnik. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 23 украинских беспилотника и 17 снарядов РСЗО, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Веселое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области, а также 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", – говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14618 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17455 единиц специальной военной автомобильной техники.