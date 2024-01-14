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Святочные слова: что такое сочиво и чем угощать хухольников
Святочные слова: что такое сочиво и чем угощать хухольников
В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники"... 14.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-14T09:55+0300
2024-01-14T09:55+0300
2024-01-14T09:55+0300
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Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников
Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников
В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда".Эксперт эпизода – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, русский язык, аудио
подкасты риа, русский язык, аудио
Святочные слова: что такое сочиво и чем угощать хухольников
В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда".
Эксперт эпизода – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.