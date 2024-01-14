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Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, он находился в реанимации в тяжелом состоянии. 14.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-14T11:45+0300
2024-01-14T11:45+0300
2024-01-14T11:52+0300
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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".
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культура, россия, в мире
Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
11:45 14.01.2024 (обновлено: 11:52 14.01.2024)
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, он находился в реанимации в тяжелом состоянии.
СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь.
"Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня", — написала она на своей странице "Живого Журнала" в воскресенье.
Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".