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Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн

Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн

Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, он находился в реанимации в тяжелом состоянии. 14.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 янв - Sputnik. Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн скончался в воскресенье, 14 января, сообщила его дочь.Рубинштейна сбила машина на северо-востоке Москвы 8 января, 76-летнего поэта госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".

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