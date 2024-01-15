https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/chelovek-postradal-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1049825318.html

Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе

Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением автомобилем. 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T17:40+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе, рассказали Sputnik в дежурной МЧС Абхазии. Пострадавшего доставили в больницу до приезда спасателей.В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в столб дорожного освещения.

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