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Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе
Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением автомобилем. 15.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-15T17:40+0300
2024-01-15T17:40+0300
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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе, рассказали Sputnik в дежурной МЧС Абхазии. Пострадавшего доставили в больницу до приезда спасателей.В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в столб дорожного освещения.
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Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе
17:40 15.01.2024 (обновлено: 18:10 15.01.2024)
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением автомобилем.
СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе, рассказали Sputnik в дежурной МЧС Абхазии.
Пострадавшего доставили в больницу до приезда спасателей.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в столб дорожного освещения.