https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/delba-2023-god-zavershili-s-vypolnennymi-novymi-raskhodnymi-obyazatelstvami-1049803029.html

Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами

Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами

Как страна справлялась в 2023 году с расходными обязательствами, о доходах в бюджет, на какие сферы направлялись эти деньги, в эфире радио Sputnik рассказал... 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T10:11+0300

2024-01-15T10:11+0300

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Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами

Исполнение государственного бюджета в 2023 году составило 106,3%. Собственные доходы выросли до 9,7 млрд руб. Ведущими отраслями экономики стали туризм, торговля, сфера услуг.Год завершили не только с повышенными показателями, но и с новыми расходными обязательствами, которые смогли выполнить, сказал министр финансов Абхазии."Ситуация в электроэнергетике сложилась таким образом, что необходимо было найти средства и направить их на приобретение электроэнергии за пределами республики. Хотел бы сказать, что год мы завершили с показателями, несмотря на то, что есть рост, но и с новыми расходными обязательствами, которые смогли выполнить. Это очень важно. Третий год подряд приличные показатели, на наш взгляд, которые дают возможность спокойно двигаться, развиваться. Реализуются меры для устойчивого развития", – сказал Делба.Министр финансов дал оценку взаимодействию с российскими коллегами, рассказал и о планах на 2024 год.Полная версия беседы в аудиофайле

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