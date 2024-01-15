https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/delba-2023-god-zavershili-s-vypolnennymi-novymi-raskhodnymi-obyazatelstvami-1049803029.html
Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами
Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами
Как страна справлялась в 2023 году с расходными обязательствами, о доходах в бюджет, на какие сферы направлялись эти деньги, в эфире радио Sputnik рассказал... 15.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-15T10:11+0300
2024-01-15T10:11+0300
2024-01-15T10:11+0300
радио
абхазия
бюджет
экономика
доходы
расходы
показатели
обязательства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0c/1049803440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42442fe1b1188a850af321d3a6666ce2.jpg
Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами
Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами
Исполнение государственного бюджета в 2023 году составило 106,3%. Собственные доходы выросли до 9,7 млрд руб. Ведущими отраслями экономики стали туризм, торговля, сфера услуг.Год завершили не только с повышенными показателями, но и с новыми расходными обязательствами, которые смогли выполнить, сказал министр финансов Абхазии."Ситуация в электроэнергетике сложилась таким образом, что необходимо было найти средства и направить их на приобретение электроэнергии за пределами республики. Хотел бы сказать, что год мы завершили с показателями, несмотря на то, что есть рост, но и с новыми расходными обязательствами, которые смогли выполнить. Это очень важно. Третий год подряд приличные показатели, на наш взгляд, которые дают возможность спокойно двигаться, развиваться. Реализуются меры для устойчивого развития", – сказал Делба.Министр финансов дал оценку взаимодействию с российскими коллегами, рассказал и о планах на 2024 год.Полная версия беседы в аудиофайле
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0c/1049803440_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_6409879c9b36118cd82ec6ae941b5ee5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, бюджет, экономика, доходы, расходы, показатели, обязательства, аудио
абхазия, бюджет, экономика, доходы, расходы, показатели, обязательства, аудио
Делба: 2023 год завершили с выполненными новыми расходными обязательствами
Как страна справлялась в 2023 году с расходными обязательствами, о доходах в бюджет, на какие сферы направлялись эти деньги, в эфире радио Sputnik рассказал министр финансов Абхазии Владимир Делба.
Исполнение государственного бюджета в 2023 году составило 106,3%. Собственные доходы выросли до 9,7 млрд руб. Ведущими отраслями экономики стали туризм, торговля, сфера услуг.
Год завершили не только с повышенными показателями, но и с новыми расходными обязательствами, которые смогли выполнить, сказал министр финансов Абхазии.
"Ситуация в электроэнергетике сложилась таким образом, что необходимо было найти средства и направить их на приобретение электроэнергии за пределами республики. Хотел бы сказать, что год мы завершили с показателями, несмотря на то, что есть рост, но и с новыми расходными обязательствами, которые смогли выполнить. Это очень важно. Третий год подряд приличные показатели, на наш взгляд, которые дают возможность спокойно двигаться, развиваться. Реализуются меры для устойчивого развития", – сказал Делба.
Министр финансов дал оценку взаимодействию с российскими коллегами, рассказал и о планах на 2024 год.
Полная версия беседы в аудиофайле