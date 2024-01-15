https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/moe-delo-psikholog-bazba-o-rabote-s-detmi-s-autizmom-1049542640.html

Мое дело: психолог Базба о работе с детьми с аутизмом

Мое дело: психолог Базба о работе с детьми с аутизмом

В очередном выпуске программы "Мое дело" радио Sputnik Абхазия детский психолог Эсма Базба. 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T15:18+0300

2024-01-15T15:18+0300

2024-01-15T15:18+0300

радио

абхазия

аутизм

психология

дети

развитие

диагнозы

задержка

речь

психологи

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Мое дело: психолог Базба о работе с детьми с аутизмом Мое дело: психолог Базба о работе с детьми с аутизмом

В очередном выпуске программы "Мое дело" радио Sputnik Абхазия детский психолог Эсма Базба.Выпускница Абхазского госуниверситета, психолог по образованию Эсма Базба работает с детьми пять лет. Но прежде Эсма вылечила сына от недуга и поверила в свои силы.Она рассказала о том, как самостоятельно обучалась тонкостям работы и стала специалистом в области лечения нежелательного поведения у детей с аутизмом.Эсма рассказала об особенностях работы с детьми, о том, с каким диагнозом чаще всего обращаются и на какой вопрос не ответит ни один специалист.Что такое прикладной анализ поведения? Об этом и многом другом слушайте в подкасте .Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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абхазия, аутизм, психология, дети, развитие, диагнозы, задержка, речь, психологи, подкасты, аудио