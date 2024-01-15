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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/postradavshiy-v-avarii-v-gudautskom-rayone-muzhchina-skonchalsya-1049825434.html
Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался
Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался
По предварительным данным, водитель 1996 года рождения не справился с управлением и врезался в столб. 15.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 янв - Spuntik. Пострадавший в ДТП 28-летний мужчина рождения скончался в больнице, сообщил Sputnik заместитель начальника ГАИ Астамур Тания.Авария на республиканской трассе произошла в понедельник, 15 января, на территории Гудаутского района.По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения.
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Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался

18:38 15.01.2024 (обновлено: 18:39 15.01.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Мигалки
Мигалки - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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По предварительным данным, водитель 1996 года рождения не справился с управлением и врезался в столб.
СУХУМ, 15 янв - Spuntik. Пострадавший в ДТП 28-летний мужчина рождения скончался в больнице, сообщил Sputnik заместитель начальника ГАИ Астамур Тания.
Авария на республиканской трассе произошла в понедельник, 15 января, на территории Гудаутского района.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения.
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