https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/postradavshiy-v-avarii-v-gudautskom-rayone-muzhchina-skonchalsya-1049825434.html

Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался

Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался

По предварительным данным, водитель 1996 года рождения не справился с управлением и врезался в столб. 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T18:38+0300

2024-01-15T18:38+0300

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СУХУМ, 15 янв - Spuntik. Пострадавший в ДТП 28-летний мужчина рождения скончался в больнице, сообщил Sputnik заместитель начальника ГАИ Астамур Тания.Авария на республиканской трассе произошла в понедельник, 15 января, на территории Гудаутского района.По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения.

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