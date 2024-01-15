https://sputnik-abkhazia.ru/20240115/postradavshiy-v-avarii-v-gudautskom-rayone-muzhchina-skonchalsya-1049825434.html
Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался
Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался
По предварительным данным, водитель 1996 года рождения не справился с управлением и врезался в столб. 15.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-15T18:38+0300
2024-01-15T18:38+0300
2024-01-15T18:39+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:92:1995:1214_1920x0_80_0_0_b86648f273cf85d0cdac7adb1a7c5281.jpg
СУХУМ, 15 янв - Spuntik. Пострадавший в ДТП 28-летний мужчина рождения скончался в больнице, сообщил Sputnik заместитель начальника ГАИ Астамур Тания.Авария на республиканской трассе произошла в понедельник, 15 января, на территории Гудаутского района.По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102974/24/1029742494_0:0:1775:1331_1920x0_80_0_0_eefacd9a27ea44e45eb6fc8943286e01.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Пострадавший в аварии в Гудаутском районе мужчина скончался
18:38 15.01.2024 (обновлено: 18:39 15.01.2024)
По предварительным данным, водитель 1996 года рождения не справился с управлением и врезался в столб.
СУХУМ, 15 янв - Spuntik. Пострадавший в ДТП 28-летний мужчина рождения скончался в больнице, сообщил Sputnik заместитель начальника ГАИ Астамур Тания.
Авария на республиканской трассе произошла в понедельник, 15 января, на территории Гудаутского района.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения.