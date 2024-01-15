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Вход в мечеть Айя-София стал платным для туристов

Вход в мечеть Айя-София стал платным для туристов

В июле 2020 года президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. После этого вход в храм стал бесплатным для всех. 15.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-15T19:53+0300

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СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле стал платным для иностранцев с понедельника, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого министерства культуры и туризма. Святая София основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире и находится на территории современной Турции.В июле 2020 года турецкие власти аннулировали решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. По указу президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана собор был превращен в мечеть. Там начались мусульманские богослужения, первый намаз был совершен 24 июля 2020 года. После этого вход в мечеть стал бесплатным для всех посетителей, в том числе туристов.

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